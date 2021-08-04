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الأربعاء، 04-08-2021 03:33 م

احتياجات الغذائية للأم والطفل أثناء الرضاعة

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الوكيل الإخباري - تتفاوت الاحتياجات الغذائية للأم والطفل وفق العديد من العوامل، منها سن الرضيع وجنسه، ومنها درجة نشاط الأم، وأي عوامل صحية أخرى، ووفقا لهذه العوامل يمكننا وضع بعض القواعد الارشادية، ولكن القرار النهائي لا بد أن يتخذ بالتشاور مع الطبيب، ومع متابعة دقيقة لنمو الطفل، ووزن الأم.

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* ما هو عدد السعرات التي تحتاجها الأم أثناء الرضاعة؟
تتساءل العديد من الأمهات إذا كن بحاجة لزيادة السعرات الحرارية المستهلكة يوميا أثناء فترة الرضاعة الطبيعية، حتى يحصلن على احتياجاتهن ولا يتعرضن لمشكلات زيادة الوزن. وفي الواقع لا تحتاج الأمهات لزيادة السعرات المستهلكة، حيث يمكنهن تناول نفس عدد السعرات الحرارية المستهلكة قبيل الحمل، مما يساعد على تخفيف الوزن بعد الولادة.

 

وتختلف كمية السعرات التي تحتاجها الأم يوميا وفقا للنشاط اليومي وفي المتوسط هي كالتالي:
- المرأة التي تعيش حياة خاملة تحتاج بين 1800 و2000 سعرة حرارية.
- المرأة المتوسطة النشاط تحتاج بين 2000 و2200 سعرة حرارية يوميا.
- المرأة النشطة تحتاج بين 2200 و2400 سعرة حرارية يوميا.

 

وتحتاج الأم المرضع لزيادة تتراوح بين 450 و500 سعرة حرارية يوميا عن القيم السابقة، لتعويض ما تفقده من سعرات في الرضاعة، ولتمد طفلها بما يحتاجه إذا كانت لا ترغب في إنقاص الوزن، وهذا يتحقق بزيادة طفيفة في كميات الأكل الطبيعي والمتوازن التي تتناولها، وعموما فقرار زيادة كميات الطعام، وبالتالي السعرات الحرارية أثناء الرضاعة لا بد ان يناقش مع مقدمي الخدمة الصحية.

 

* ما هو عدد السعرات التي يحتاجها الرضيع؟
تستند احتياجات الطاقة المقدرة كسعرات حرارية في اليوم الواحد للرضع إلى سنهم، وحجمهم، وجنسهم، وهذه هي الكميات المقدرة التي وضعتها وزارة الزراعة الأميركية:

 

1- الذكور
- من 1 - 3 شهور: 472 - 572 سعرة حرارية يوميا.
- من 4 - 6 شهور: 548 - 645 سعرة حرارية يوميا.
- من 7 - 9 شهور: 668 - 746 سعرة حرارية يوميا.
- من 10 - 12 شهراً: 793 - 844 سعرة حرارية يوميا.

2- الإناث
- من 1 - 3 شهور: 438 - 521 سعرة حرارية يوميا.
- من 4 - 6 شهور: 508 - 593 سعرة حرارية يوميا.
- من 7 - 9 شهور: 608 - 678 سعرة حرارية يوميا.
- من 10 - 12 شهرا: 717 - 768 سعرة حرارية يوميا.


ونطاقات السعرات الحرارية اليومية المذكورة أعلاه هي للرضع بوزن وطول معين، وتزداد الاحتياجات اليومية للرضع مع تقدم السن، وطفل السنتين أو الثلاث سنوات يحتاج ما بين 1000 - 1400 سعرة حرارية في اليوم، وهذا يتوقف على مستوى نشاط الطفل.

 

المصدر - صحتك 

 

 




 

 


 

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