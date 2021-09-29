احتياطات السلامة عند استحمام الرضيع

الوكيل الإخباري - قد تواجه الأمهات بعض المشكلات والصعوبات فيما يتعلق باستحمام أطفالهن الرضع، خاصة إذا كانت تجربتهن الأولى في الأمومة، وتنقصهن الخبرة في معرفة احتياطات السلامة لأطفالهن خلال الاستحمام.

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لذا تبحث كل أم عن كل ما يمكن أن يريحها خلال تحميم طفلها، كالأوقات المناسبة لذلك على سبيل المثال، ولأن الأمهات يفضلن تأجيل الرضاعة إلى وقت ما قبل النوم .

جهزي مكان الاستحمام، وحضري أدواته كلها قبل أن تبدئي، ستحتاجين إلى مناشف وشامبو وغسول للجسم وحفاضات وملابس، ومن ثم اتبعي النصائح التالية لمساعدتك في الحفاظ على سلامة رضيعك:

1 - لا تتركي رضيعك وحده في الحمام: شبر واحد من الماء يمكن أن يكون خطيرًا لحديثي الولادة، ولهذا إذا اضطررت إلى مغادرة المكان، اصطحبي رضيعك معكِ دائمًا، حتى لا ينزلق أو يتعرض لأي خطر.



2 - ضعي الماء في حوض صغير: يتيح لك الحوض الصغير التحكم في درجة حرارة الماء لحمام الرضيع، لذا حاولي اختيار حوض استحمام مناسب لرضيعكِ، ثم ابدئي بماء بارد، وأضيفي إليه الماء الساخن، واخلطي الماء حتى يصبح دافئًا وليس ساخنًا، واختبري درجة حرارة الماء بيديكِ، ويمكنك شراء مقياس حرارة مخصص لاختبار ماء الاستحمام.

3 - حافظي على دفء رضيعك: يجب أن تكون درجة حرارة الغرفة التي يستحم بها رضيعكِ نحو 23 درجة مئوية، وبمجرد الانتهاء من استحمام رضيعك، جففيه حتى لا يشعر بالبرودة، وغطي رأسه بمنشفة جافة، ويمكنك غسل جسمه أولًا، ثم لفه بمنشفة دافئة في أثناء غسل الشعر.

4- جهزي أدوات استحمام الأطفال: نظفي جسم طفلك باستخدام أدوات الاستحمام، وتجنبي الأماكن التي لا يمكنك رؤيتها، كأذني طفلك أو أنفه، نظفيها بشكل سطحي، ولا بد أن تنتظري حتى سقوط الحبل السري قبل تحميم طفلك في حوض الاستحمام، وبمجرد أن تلتئم السرة، يمكنك تحميمه بالإسفنج حتى يسقط الحبل السري.



5 - اختصري مدة حمام رضيعك: لا تجعلي وقت استحمام طفلكِ يتخطى عشر دقائق، خاصة إذا كان رضيعك يعاني جفاف البشرة أو الحساسية، ولا تترددي في استشارة طبيب إذا كان رضيعك يعاني أي مشكلات جلدية أخرى.



المصدر - سوبر ماما