الإثنين 26-10-2020
الوكيل الاخباري

صندوق المعونة يكشف للوكيل بشأن دعم الخبز

تحذير عاجل للأردنيين بسبب انتشار كورونا

التربية للوكيل : جميع علامات الطالب في ذات اليوم - رابط

90 مصابا بكورونا في العناية الحثيثة بالمستشفيات الخاصة

مكرمة ملكية لأبناء المعلــمين من طلاب الثانويــة

صحة الزرقاء تكشف سبب عدم تسجيل المحافظة لإصابات بكورونا - فيديو

كورونا يتخلخل بين عائلات أردنية وصرخات أمام الصحة

حجران كبيران يتسببان بأزمة مرورية في شارع المية - فيديو

مستشفى الأمير حمزة : 18 مصابا بكورونا في حالة حرجـة

أسعار الذهب الإثنيــن 26/10/2020




الإثنين، 26-10-2020 01:58 م

احذرها ..أطعمة تهدد صحتك عند تناولها معا

7299681-1134972125


الوكيل الإخباري _ يعد تناول العديد من الأطعمة معا من الامور التي تؤدي الى بعض المشاكل في الجهاز الهضمي حيث يجب تناولها بشكل منفصل، لتجنب المشاكل في صحة الجسم والخمول ومن ابرز الاطعمة التي يجب تجنبها معًا:

اضافة اعلان

1- الكربوهيدرات والبروتين
يؤثر تناول الكربوهيدرات مع الأطعمة البروتينية على المعدة ويؤدي إلى الغازات وانتفاخ البطن ووقتًا للهضم .

2- الفاكهة بعد الوجبات الرئيسية
تتميز الفاكهة باحتوائها على سكريات بسيطة لا تتطلب أن تبقى لفترة طويلة في المعدة.

 


3- طماطم مع صلصة المكرونة بالجبن
الطماطم حمضية بطبيعتها ولا ينصح بخلطها مع الكربوهيدرات النشوية مثل المكرونة.

 


4- حبوب مع الحليب وعصير البرتقال
فيما يحتوي الحليب على الكازين وعصير البرتقال يحتوي على أحماض ويخثران معًا منتجات الألبان ويدمران أيضًا الإنزيم الموجود في الحبوب النشوية.

 


5- الفول والجبن
يؤثر تناول الفول والجبن معًا الانتفاخ والغازات ومشاكل أخرى متعلقة بالجهاز الهضمي. الجبن هو أحد منتجات الألبان ، ويمكن أن يسبب الغازات في المعدة إذا تناولتها مع الفول.

 

المصدر : الامارات نيوز

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة




 




 

 


 

إقرأ ايضا
shutterstock-1034550532-1-1603523310

أخطاء شائعة ترتكبها دون قصد تؤثر سلباً على نومك

أطعمة-غنية-بفيتامين-د-والكالسيوم..-الأسماك-الدهنية-أبرزها

أبرز الأطعمة الغنية بفيتامين د والكالسيوم

88-5

فوائد سحرية لتناول القرفة يوميا

d60a12e053fc1c078abee6cf1d7fd46e

فوائد مذهلة لتناول عصير البندورة باستمرار

فوائد_كبسولات_فيتامين_e

اضرار نقص فيتامين E

unnamed

مشكلة تشنّج الساقين الشائعة.. أسبابها وطرق علاجها

أخبار متعلقة
e46c7cbaa29ad099fda16a40709b05d212770c67

مشروب سريع المفعول للقضاء على حصوات المرارة

833508

لمرضى السكري .. أطعمة يجب الامتناع عنها فوراً

imgid480162

أطعمة يمكن أن تسبب الحساسية الغذائية .. احذرها

127-190927-migraines-covid-19-headache-wellness_700x400

أطعمة تتسبب في الإصابة بالصداع

135-111217-dangers-garlic-expert-warns-4

تحذير من مخاطر تناول الثوم!

2020_10_9_19_5_38_416

مشروبات عشبية لتحسين الهضم .. تعرف عليها