احذرها ..أطعمة تهدد صحتك عند تناولها معا

الوكيل الإخباري _ يعد تناول العديد من الأطعمة معا من الامور التي تؤدي الى بعض المشاكل في الجهاز الهضمي حيث يجب تناولها بشكل منفصل، لتجنب المشاكل في صحة الجسم والخمول ومن ابرز الاطعمة التي يجب تجنبها معًا:

اضافة اعلان



1- الكربوهيدرات والبروتين

يؤثر تناول الكربوهيدرات مع الأطعمة البروتينية على المعدة ويؤدي إلى الغازات وانتفاخ البطن ووقتًا للهضم .



2- الفاكهة بعد الوجبات الرئيسية

تتميز الفاكهة باحتوائها على سكريات بسيطة لا تتطلب أن تبقى لفترة طويلة في المعدة.



3- طماطم مع صلصة المكرونة بالجبن

الطماطم حمضية بطبيعتها ولا ينصح بخلطها مع الكربوهيدرات النشوية مثل المكرونة.



4- حبوب مع الحليب وعصير البرتقال

فيما يحتوي الحليب على الكازين وعصير البرتقال يحتوي على أحماض ويخثران معًا منتجات الألبان ويدمران أيضًا الإنزيم الموجود في الحبوب النشوية.



5- الفول والجبن

يؤثر تناول الفول والجبن معًا الانتفاخ والغازات ومشاكل أخرى متعلقة بالجهاز الهضمي. الجبن هو أحد منتجات الألبان ، ويمكن أن يسبب الغازات في المعدة إذا تناولتها مع الفول.

المصدر : الامارات نيوز

اظهار أخبار متعلقة



اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة



