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السبت، 31-10-2020 11:43 ص

احذرها .. علامات تنذر بـ إصابتك بفقر الدم

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الوكيل الإخباري _ يعد الحديد من المعادن الأساسية لوظائف الجسم مثل نقل الأكسجين واستقلاب العضلات، ويمكن أن يؤثر نقص الحديد على النشاط العقلي والبدني ، ويعتبر نقص الحديد أكثر أنواع فقر الدم شيوعا، تعرف على ابرز الاعراض التي تنذرك بفقر الدم :

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ضيق في التنفس

عندما يكون جسمك غير قادر على نقل الأكسجين إلى العضلات والأنسجة بشكل فعال، فإنه يحاول الحصول على المزيد من الأكسجين مما يزيد من معدل التنفس.


خمول
مع وصول كمية أقل من الأكسجين إلى أنسجتك، تشعر بالتعب والحرمان من الطاقة، ومع ذلك يتجاهل الناس التعب باعتباره عرضا من أعراض نقص الحديد ويعتبرونه جزءا من حياة محمومة.



الصداع
يمكن أن يؤدي انخفاض مستويات الهيموغلوبين إلى انقطاع إمداد الدماغ بالأكسجين، مما يتسبب في تضخم الأوعية الدموية، وهذا يؤدي إلى الصداع والدوار.


جفاف الجلد والشعر
في معظم حالات نقص الحديد، يؤدي نقص الهيموغلوبين إلى تقليل كمية الأكسجين المتاحة للخلايا المسؤولة عن نمو الشعر الصحي، مما قد يؤدي إلى تساقط الشعر.


انتفاخ الفم واللسان
إذا لاحظت يوماً تورماً وألماً في اللسان والفم، فافحص مستويات الحديد لديك، لأن التشققات في زوايا الفم وتقرحات الفم والشعور بالحرقان في الفم وجفاف الفم هي أيضا بعض العلامات نقص الحديد.


متلازمة تململ الساق
هل شعرت من قبل برغبة قوية في تحريك قدميك وفي حكة بهما؟ يمكن أن يكون ذلك علامة على نقص الحديد، حيث وجدت بعض الدراسات أن نقص الحديد في الجسم قد يترافق مع متلازمة تململ الساق.


خفقان القلب
نظراً لأن جسمك غير قادر على نقل الأكسجين بشكل صحيح، فإن قلبك يعمل بجد أكبر لنقل الأكسجين إلى أجزاء مختلفة من الجسم.


جلد شاحب
من الأعراض الأخرى الملحوظة لنقص الحديد هي الشحوب، حيث يجبر نقص الهيموغلوبين في خلايا الدم الحمراء بشرتك على فقدان لونها الأحمر.


المصدر : الامارات نيوز 

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