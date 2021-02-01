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الإثنين، 01-02-2021 09:03 م

احذرها .. علامات مفاجئة تنذر بإصابتك بسرطان الرئة

أعراض_سرطان_الرئة_المرحلة_الرابعة


الوكيل الإخباري _ كشف خبراء عن مجموعة من العلامات التي عادة ما نتجاهلها الا انها تنذر بإصابتك بسرطان الرئة ، وكثير من الناس لا يدركون أنهم مصابون بسرطان الرئة حتى يصلوا إلى مرحلة متقدمة من المرض ، لذا يجب الانتباه إلى بعض العلامات التي قد تساعد على التشخيص المبكر ما يعزز إمكانية العلاج.

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ويعد التدخين السبب الأكثر شيوعا لسرطان الرئة، حيث أن أكثر من 70% من جميع الحالات مرتبطة بالتدخين.


وقد حذرت هيئة الخدمات الصحية الوطنية من عدم وجود علامات على الإطلاق لسرطان الرئة في البداية. ومع تقدم الورم وانتشاره إلى أجزاء أخرى من الجسم، قد يبدأ المريض في ملاحظة بعض العلامات التحذيرية.


وتشمل بعض الأعراض الأكثر شيوعا السعال المستمر والشعور بضيق في التنفس ونقص الطاقة.


وهناك بعض العلامات "المفاجئة" التي يجب ألا نتجاهلها، ومن ابرز هذه العلامات :

 

- آلام الظهر وتورم أطراف الأصابع .


- مشاكل في المعدة
اثبتت العهديد من الدراسات أن ما بين 10% و20% من جميع مرضى سرطان الرئة يصابون بأعراض في الجهاز الهضمي، وهذا ناتج عن فرط كالسيوم الدم، حيث يحتفظ الجسم بالكثير من الكالسيوم.


- ألم في الظهر
يمكن أن تنتشر أنواع معينة من سرطان الرئة، المعروفة باسم ورم البانكوست، إلى أجزاء مختلفة من الجسم، بما في ذلك الظهر.


- مشاكل التوازن
يجد بعض مرضى سرطان الرئة أن جهاز المناعة لديهم يهاجم الجهاز العصبي، ما يؤثر على كيفية عمل العضلات.

 

- الجفن المتدلي
يمكن أن تؤثر أورام البانكوست أيضا على أعصاب العين، وكذلك نصف الوجه،
ويمكن للمرضى تطوير جفن متدلٍ أو بؤبؤ صغير بشكل غير عادي في إحدى العينين.


- تورم أطراف الأصابع
تؤدي بعض سرطانات الرئة إلى إنتاج مواد كيميائية شبيهة بالهرمونات ، والتي يمكن أن تدفع السوائل الزائدة إلى الأطراف.

 

المصدر : روسيا اليوم 



 




 

 


 

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