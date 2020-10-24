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السبت، 24-10-2020 05:25 م

احذرها .. 5 أخطاء تحرمك من فوائد كوب الشاي

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الوكيل الإخباري _ يعد الشاي من المشروبات التي يفضل تناولها الكثير ، نظرا لمذاقه اللذيذ بالاضافة الى الفوائد العديدة التي يقدمها ، الا ان هناك مجموعة من الأخطاء التي تفقد كوب الشاي فوائده :

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– ترك الشاي يغلي لفترة طويلة:
وغلي الشاي طويلا، يدمر المركبات المفيدة التي يحويها، مثل الكاتيكين، وهذه تشكل ما يقرب من 25% من الفينولات، وهي أحد مضادات الأكسدة. ومن هذا المنطلق يحذر خبراء التغذية من ترك الشاي يغلي لفترة طويلة.

– نقع أكياس الشاي لفترة طويلة:
تنتج عن هذه العملية تكون “العفص”، وهي مادة موجودة في النبيذ، والتي  تجعل طعم الشاي مرا، لذلك وضع الأطباء مدد محددة لنقع أكياس الشاي في الكوب، باختلاف أنواعه.

 

 

– استخدام ماء الصنبور:
يتضمن هذا الماء على الكلور الذي يستخدم في إزالة الشوائب، في إزالة المعادن الموجودة في الماء، وبالتالي يؤثر على القيمة الغذائية للشاي.


– إضافة مكونات كثيرة للشاي:
يضيف الكثيرون من محبي الشاي مكونات أخرى كالسكر أو بدائله، والحليب سواء كان كامل أو خالي الدسم، وهذا يزيد من السعرات الحرارية الموجودة في الشاي.


– عدم استخدام كيس الشاي أكثر من مرة:
يؤكد الموقع إن الوقت قد حان لتحطيم الأسطورة القائلة بأنه لا يجب عليك استخدام نفس أكياس الشاي مرتين، فمع الشاي عالي الجودة، سوف تجرب نكهات فريدة من نوعها بعد مرتين أو ثلاثة من الاستخدام.

 

 

المصدر : الامارات نيوز 

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