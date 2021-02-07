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الأحد، 07-02-2021 02:22 م

احذروا إعادة استخدام زيت القلي

كيف-تستخدمين-زيت-القلي-أكثر-من-مرة-بطريقة-صحية؟


الوكيل الإخباري _ عادة ما تقوم الكثير من السيدات بإستخدام زيت القلي لاكثر من مرة ، الأمر الذي يضر بصحتها وصحة عائلتها دون أن تعلم.
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وقد اشارت خبيرة التغذية الأمريكية “سالي مانويل”، الى أن تكرار استخدام زيت القلي بعد تبريده مضر بالصحة ، وذلك بسبب التغيرات الكيميائية التي تحدث به نتيجة تكسر روابطه أثناء الغليان.

حيث يتم تحلل المادة الغذائية فيه والتي ينتج عنها بالتالي عملية تأكسد، وفي هذه الحالة يتلف الزيت نظرا لتكرار استخدامه وتعرضه للضوء والأوكسجين، في الوقت نفسه أثناء القلي وتتغير خصائصه من لون وطعم ورائحة.

وحذرت من تكرار استخدام زيت القلي ذاته لانه يسبب التأكسد وتكوين ما يسمى “بالجذور الحرة” للأوكسجين النشط. فيحدث تفاعلات داخل جسم الإنسان مع عملية الأيض، وحرق الطاقة، حيث تهاجم المادة الوراثية “الحمض النووي للخلايا” وتتسبب في تسرطن الخلايا .

ومن الممكن استخدام زيت الطعام مرتين فقط .

المصدر : الامارات نيوز 


 




 

 


 

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