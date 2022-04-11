احذروا الإفراط في تناول الفواكة المجففة في رمضان

الوكيل الإخباري - حذّر عدد من خبراء الصحة، من الإفراط في تناول الفواكة المجففة خلال شهر رمضان.

اضافة اعلان



وبرروا الأمر باحتواء الفواكه المجففة على سعرات حرارية عالية تؤدي للإصابة بالسمنة، بالإضافة إلى احتوائها على كمية كبيرة من السكر الطبيعي.



وقال الخبراء إنّ الإفراط في تناول الفواكه المجففة يؤدي أيضاً إلى الإصابة بالإمساك، والانتفاخ، وتشنجات المعدة.



وفي بعض الحالات يؤدي الإكثار من تناولها إلى ارتفاع نسبة السكر في الدم، لذلك حذر الأطباء مرضى السكري من تناولها.

ونصح الأطباء الأشخاص الراغبين بتناول الفواكه المجففة، بتقسيمها حصتين مناسبتين للنظام الغذائي الخاص بهم.

218