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الإثنين، 21-06-2021 10:41 ص

احذروا .. انتفاخ البطن قد يشير إلى مرض خطير

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الوكيل الاخباري - انتفاخ المعدة هو حالة تصيب الجميع في مرحلة ما. غالبا ما تهدأ الأعراض في الوقت المناسب.

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ومع ذلك، إذا كانت أعراض الانتفاخ لديك مصحوبة بالغثيان أو الإسهال أو عدم الراحة في البطن، فقد يشير ذلك إلى مرض أكثر خطورة.


غالبا ما تكون أعراض الانتفاخ مجرد نتيجة ثانوية مؤسفة لعملية الهضم ويمكن أن تكون ناتجة عن تناول الأطعمة الغنية بالألياف أو بعض الأطعمة التي ترتبط عادةً بإنتاج الغازات مثل البروكلي أو الفاصوليا أو البصل، بحسب موقع express.


في بعض الأحيان تكون هناك أعراض مصاحبة للانتفاخ بما في ذلك الغثيان، وعدم الراحة في البطن، والإسهال، وحتى التعب وفقدان التركيز، وقد تكون هذه إشارة إلى نوع معين من المرض.


فرط نمو البكتيريا المعوية الدقيقة هو حالة تنمو فيها أعداد كبيرة بشكل غير طبيعي من البكتيريا في الأمعاء الدقيقة.


في المرضى الذين يعانون من فرط نمو البكتيريا في الأمعاء الدقيقة، تستخدم الأعداد الكبيرة من البكتيريا لنموها العديد من العناصر الغذائية التي كان يمكن امتصاصها لولا ذلك.


ينتج عن هذه العملية فرط نمو جرثومي في الأمعاء الدقيقة (SIBO) والذي قد يؤدي إلى عدم امتصاص ما يكفي من العناصر الغذائية مما يسبب سوء التغذية.


الأعراض الأكثر شيوعًا لـ SIBO هي الغازات الزائدة وانتفاخ البطن والغثيان والتقلصات والألم والإسهال،كما تم إرجاع الإمساك في بعض الحالات إلى النمو الجرثومي في الأمعاء الدقيقة.


كما تنسب بعض الشكاوى من التعب وآلام المفاصل وفقدان الحافز وضعف التركيز (ما يسمى بضباب الدماغ) غالبا إلى SIBO ولكن هناك القليل من الأدلة الفعلية على أن النمو الجرثومي في الأمعاء الدقيقة يسبب هذه المشكلات.


وفي الحالات الشديدة من SIBO، يمكن أن يصاب المرضى بالإسهال الدهني (البراز الدهني الذي يتشبث بوعاء المرحاض، وهو علامة على سوء امتصاص الدهون)، وفقدان الوزن، وفقر الدم، ونقص فيتامين ب 12، والحديد، والفيتامينات التي تذوب في الدهون مثل فيتامين د.


وتشمل الحالات الأخرى التي يمكن أن تسبب SIBO:-


-متلازمة القولون العصبي (IBS)
-تاريخ جراحة الأمعاء السابقة
-السكري
-اضطرابات الأمعاء الحركية
-استخدام مثبطات مضخة البروتون (PPI)
-أورام أو مرض رتجي في الأمعاء الدقيقة
-مرض البنكرياس
-مرض الاضطرابات الهضمية
-التليف الكبدي
-نقص المناعة (بما في ذلك فيروس نقص المناعة البشرية)
-تصلب الجلد
-سن متقدم


حالات متنوعة مثل مرض باركنسون، مرض الكلى المزمن، الداء النشواني، قصور الغدة الدرقية، التليف الكيسي، التصلب المتعدد، والأنظمة الغذائية الغنية بالسكر والكربوهيدرات (التي تغذي البكتيريا)،وقصور الغدة الدرقية، والذي يمكن أن يبطئ عملية الأيض ويسبب تراكم البكتيريا في الأمعاء الدقيقة، وكذلك انخفاض حموضة المعدة، مما يؤدي إلى عدم هضم الطعام الذي يغذي البكتيريا.


 

المصدر : سبوتنك


 




 

 


 

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