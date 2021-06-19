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السبت، 19-06-2021 10:09 ص

احذروا تناول هذه المواد الغذائية مع اللحوم!

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الوكيل الإخباري _ حذرت طبيبة وخبيرة تغذية روسية من تناول اللحوم مع بعض أنواع المواد الغذائية، حيث أنها تلغي فائدته.

حيث قالت: “يجب ألا يتم الجمع بين اللحم ومنتجات الألبان في وجبة الطعام ، وذلك لأن الكالسيوم الموجود في الجبن والحليب والزبادي، يعيق امتصاص الحديد بمعدل 50-60% ، وهذا ما يجب مراعاته عندما يتعلق الأمر بتغذية الأطفال والنساء الحوامل ومن يعاني من فقر الدم”.

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ونبهت من شرب الشاي والقهوة بعد تناول اللحم، وطلبت الاستعاضة عنهم بشرب العصير أو الماء ، حيث أنه يعيق امتصاص الحديد.


وأضافت: “بالإضافة إلى هذا، يصبح هضم اللحم صعباً مع الأطعمة النشوية ، كالخبز والبطاطا والذرة والمعكرونة.

 

وأشارت لأهمية تناول اللحم مع الخضروات.

 

 

المصدر : الامارات نيوز


 




 

 


 

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