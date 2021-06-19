احذروا تناول هذه المواد الغذائية مع اللحوم!

الوكيل الإخباري _ حذرت طبيبة وخبيرة تغذية روسية من تناول اللحوم مع بعض أنواع المواد الغذائية، حيث أنها تلغي فائدته.



حيث قالت: “يجب ألا يتم الجمع بين اللحم ومنتجات الألبان في وجبة الطعام ، وذلك لأن الكالسيوم الموجود في الجبن والحليب والزبادي، يعيق امتصاص الحديد بمعدل 50-60% ، وهذا ما يجب مراعاته عندما يتعلق الأمر بتغذية الأطفال والنساء الحوامل ومن يعاني من فقر الدم”.

اضافة اعلان



ونبهت من شرب الشاي والقهوة بعد تناول اللحم، وطلبت الاستعاضة عنهم بشرب العصير أو الماء ، حيث أنه يعيق امتصاص الحديد.



وأضافت: “بالإضافة إلى هذا، يصبح هضم اللحم صعباً مع الأطعمة النشوية ، كالخبز والبطاطا والذرة والمعكرونة.

وأشارت لأهمية تناول اللحم مع الخضروات.



المصدر : الامارات نيوز