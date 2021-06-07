الإثنين 07-06-2021
الوكيل الاخباري

نقابة الألبسة: أسعار الشحن البحري ارتفعت لأكثر من 400%

حملة لإعطاء مطعوم كورونا للقطاع التجاري بمأدبا

قرار حكومي بإلغاء تحديد السقوف السعرية للدجاج

العلوم والتكنولوجيا ومركز السلم المجتمعي يبحثان التعاون بينهما

حملات نظافة في الطرق والشوارع بكفرنجة

الاردن يدين مقتل نحو 160 شخصا في بوركينا فاسو

%2.96 نسبة فحوصات كورونا الايجابية الاثنين

تجار الألبسة تدعو المواطنين للبدء بشراء مستلزمات عيد الأضحى

مؤتة تبحث التحديات التعليمية فيها جراء جائحة كورونا

تفاصيل وفيات واصابات كورونا بالاردن اليوم

الإثنين، 07-06-2021 09:26 ص

احذروا حفظ البطاطا في الثلاجة .. لسبب خطير جداً

Doc-P-374507-637503673481175809


الوكيل الإخباري _ حذر العديد من الخبراء أنه من الخطأ أن يتم حفظ البطاطا في الثلاجة لسبب خطير جداً، وذلك لاحتوائها على مكون يمكن أن يؤدي في هذه الحالة إلى تغير طعمها.


وأشاروا إلى أن هذه المادة هي الأكريلاميد وهي مادة كيميائية تظهر عادة في المأكولات الغنية بالنشا أثناء طهوها على درجة حرارة تزيد على 120 مئوية، ولفتوا إلى أن فرصة حدوث ذلك تزداد مع وضع الحبات في الثلاجة.

اضافة اعلان

ويشكل هذا المكون مادة بحث في المركز الدولي للأبحاث المتعلقة بالسرطان في فرنسا ،وقد صنفه الخبراء بأنه من المواد التي يمكن أن تسبب السرطان. وهو ما توصلت إليه دراسة حديثة مولها الاتحاد الأوروبي.

 

ولهذا دعا الباحثون إلى ضرورة الحد من تناول الأطعمة التي تحتوي على هذه المادة وخصوصاً البطاطا المقلية ورقاقات البطاطا، ورأوا أنه من المهم حفظ البطاطا بشكل جيد منعاً لظهور هذه المادة .

 

ويشار الى أن أفضل طريقة لذلك هي وضع الحبات في مكان بعيد عن الضوء وعلى درجة حرارة 8 مئوية.

 

 

المصدر : الامارات نيوز 


 




 

 


 

إقرأ ايضا
2018_5_11_22_47_57_74

طرق إزالة آثار الحروق القديمة من الجسم

baby-skin-2-1

كيف يمكنك الحفاظ على بشرة طفلك؟

108277-جزر

هذا ما يحدث لجسمك إذا أكلت جزرة يومياً

istock-949630470-1200x630

ما الفرق بين الفطر الأسود وحساسية العين؟

ginger-powder-benefits-700x469

الزنجبيل.. الجرعة الزائدة ضارّة لهؤلاء الأشخاص

159394053469753200 (1)

كيف تستعيد حاسة الشم بعد الإصابة بفيروس كورونا

أخبار متعلقة
VJRLCUYIYC

كيف تحمي نفسك من الإصابة بارتفاع ضغط الدم؟

أفضل-متاجر-الأيس-كريم-في-نيويورك-7

تحذير من مخاطر تناول 'الآيس كريم' في الطقس الحار!

unnamed

أفضل زيت طبيعي لتفتيح لون البشرة الداكن

download

أطعمة تساعد في زيادة تدفق الدم بشكل طبيعي

tbl_articles_article_21186_1524252bc39-12df-402c-b4ff-6885803fa5c5

طرق بسيطة للنوم السريع بعد الاستيقاظ ليلا

20191203044400440

هل التهاب المعدة المزمن يؤدي إلى الإصابة بالسرطان؟