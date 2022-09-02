احذروا هذه الأطعمة.. تزيد خطر الإصابة بالسرطان

الوكيل الاخباري- حذرت دراسة طبية بريطانية من أن الإكثار من تناول البيتزا والأطعمة المصنعة، يمكن أن يزيد من خطر الإصابة بسرطان الأمعاء بنسبة تصل إلى 29%.



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وذكرت الدراسة التي نشرتها مجلة "الطب البريطانية"، أن الكثير من الأشخاص يفضلون تناول الأطعمة السريعة بما فيها البيتزا والباستا الجاهزة والبرغر وغيرها من الوجبات الدسمة.



وأشارت الدراسة الى أن هذه الوجبات الجاهزة والأطعمة فائقة المعالجة لها تأثير خطير على الصحة العامة.



ولفتت إلى أن هذه الأطعمة تحتوي على نسبة عالية من الملح والدهون، ما يزيد من احتمالية الإصابة بمجموعة من الحالات التي تؤثر على الجهاز القلبي الوعائي مثل ارتفاع ضغط الدم وارتفاع الكوليسترول وأنواع أخرى من أمراض القلب.



وبالإضافة إلى نظام القلب والأوعية الدموية، أشارت الدراسة إلى أنها قد تزيد من خطر الإصابة بسرطان شائع لدى الرجال.

لبنان24