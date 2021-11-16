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الثلاثاء، 16-11-2021 08:05 ص

احذر.. ألم الكتف قد يكون مؤشر على مرض خطير

كتف


الوكيل الإخباري - كثير من الناس يشتكون من آلام في الكتف، كونه أكثر المفاصل حركة في أجسامنا، إلا أن الأطباء يؤكدون على أن هذا الألم قد يكون مؤشر على الإصابة بأمراض عديدة منها أمراض خطيرة.

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وبحسب تقرير نشره موقع "أبوتيكين أومشاو" الألماني، ونقله موقع "دويتشه فيله" قد يكون الألم مؤشرا على خلل في الأجهزة الداخلية للجسم أو اضطراب بعض الوظائف، خاصة عند كبار السن.


ولفت التقرير إلى أنه عادة ما تحدث آلام الكتف عند التعرض لحادث أو الارتطام بجسم صلب، الأمر الذي يؤدي إلى خلع في مفصل الكتف (تحريك مفصل الكتف من موضعه)، وهو الأمر الذي يجعل مسألة تحريك الكتف عملية شبه مستحيلة بسبب شدة الألم.


وأشار إلى أنه يمكن أن يحدث الألم بسبب خلل أو التهاب في المفصل المسؤول عن تحريك الكتف لأعلى أو لأحد الجانبين.


وكذلك يمكن أن تتسبب ممارسة التمرينات الرياضية بشكل مكثف أو القيام بحركات خاطئة أثناء التمرين من أسباب آلام الكتف التي تؤدي إلى حدوث التهابات داخل الأربطة الداخلية للكتف.


وأشار التقرير إلى أن الترسبات الجيرية في أنسجة الكتف، يمكن أن تتسبب في إصابة ما يعرف بـ"تكلس الكتف"، الأمر الذي ينتج عادة عن ضعف ضخ الدم في تلك المنطقة.


ولفت التقرير إلى أن هناك الألم الليلي في منطقة الكتف مع شعور بتجمده يعرف باسم "الكتف المتجمد"، وفي هذه الحالة يشعر الشخص بين الحين والآخر بتجمد في منطقة الكتف.


وأكد التقرير على أن الأطباء لم يتوصلوا حتى الآن بالتحديد سبب هذا المرض "إلا أن هناك دراسات تربط بينه وبين الأمراض المرتبطة بالأيض مثل مرض السكري".

 

سبوتنيك عربي


 




 

 


 

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