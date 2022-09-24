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السبت، 24-09-2022 04:05 م

احذر.. ألم بعد الأكل ينذر بالإصابة بـ سرطان المعدة

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الوكيل الإخباري - سرطان المعدة، واحد من أشد أنواع السرطان فتكًا في العالم، معظم مرضى سرطان المعدة في مراحله المبكرة لا تظهر عليهم أعراض مرض سرطان المعدة.

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وفي حالات أخرى، قد يخلط مرضى سرطان المعدة بين أعراض المرض المبكرة وآلام المعدة أو الأمراض والفيروسات المسببة لها.


يصّعب غياب الأعراض أو تجاهلها في المراحل الأولية من فعالية العلاج، لكن هناك علامات تحذيرية عليك التعرف عليها مبكرًا مما قد يشكل آثارًا منقذة للحياة.


من الممكن أن يؤثر السرطان على أي جزء من المعدة، ففي معظم أنحاء العالم، تتكوّن سرطانات المعدة في الجزء الرئيسي منها، ويظهر عادة عند الإصابة به شعور معين بعد تناول الطعام.

 

أعراض سرطان المعدة
قد تشمل مؤشرات سرطان المعدة وأعراضه ما يلي:
- صعوبة في البلع
- الشعور بالانتفاخ بعد تناول الطعام
- الشعور بالامتلاء بعد تناول كميات صغيرة من الطعام
- حرقة الفؤاد (حرقة المعدة)
- عُسر الهضم
- الغثيان
- ألم بالمَعِدة
- فقدان الوزن غير المتعمد
- القيء

 

صدى البلد 

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