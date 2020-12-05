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السبت، 05-12-2020 11:12 ص

احذر ارتداء الحذاء داخل المنزل.. لأسباب ستصدمك

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الوكيل الإخباري_ اشارت العديد من الدراسات الى أن الحذاء قد يكون مصدراً رئيسياً للتلوث في المنزل ، ليس فقط لكونه ينشر الأوساخ بل الأمر يفوق خطورة ذلك ، تعرف على ابرز المخاطر التي يتسبب بها ارتداء الحذاء في المنزل:

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تجميع الجراثيم
في كل مكان تدخله يتلوث حذاؤك بالأتربة والوحل، حسبما أثبتت دراسة بجامعة أريزونا، فكر في يومك المعتاد. أنت تسير لعملك، وتشرب القهوة اليومية في المقهى المفضل لديك، ثم تستخدم دورة المياه في المكتب، بعد ذلك تتوجه إلى السوبر ماركت، وأخيراً تعود إلى المنزل مجدداً.

بكتيريا الإي كولاي
يوجد حوالي 3 من أصل 10 أحذية بها إي كولاي، وهي بكتيريا تزدهر داخل الأمعاء، ومع أنها غير ضارة في العادة، فهي معروفة بأنها تسبب مشاكل في المعدة تكون مميتة في بعض الحالات. وبعض أنواع الإي كولاي تزداد قوة ضد المضادات الحيوية. إضافة إلى ذلك، تجلب 7 من أصل 10 أحذية الكائنات الحية الدقيقة التي تسبب التهابات في المسالك البولية والرئتين.

الإصابة بالسرطان
وإذا لم تكن كل الكائنات الحية الدقيقة مثيرة للاشمئزاز بشكل كاف، فلا يزال لدينا شيء آخر يدعو للقلق: المواد الكيميائية. ففي اليوم العادي، ستجد نفسك لا تخطو على الأوساخ فحسب، بل على سموم ضارة ومواد كيميائية خطرة تأتي من محطة الوقود أو تسرب من سيارة أو سيجارة على الأرض. كما وجد باحثون من جامعة بايلور في تكساس أن بعض السموم، مثل تلك الموجودة على الطرق الإسفلتية، يمكن أن تزيد من خطر الإصابة بالسرطان.


كوكتيل كيميائي وبكتيري
تذكر أنك تخطو، في تجوالك اليومي،  على نفايات الكلاب والطيور وفضلات الطعام الفاسدة والمواد الكيميائية القوية، كل هذا إضافة إلى زيارة الحمامات العامة. فكل هذه الأماكن تقدم لك كوكتيلاً كيميائياً وبكتيرياً.


المصدر : الامارات نيوز 


 




 

 


 

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