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السبت، 19-12-2020 11:10 ص

احذر.. استخدام المناديل المبللة يهدد حياتك

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الوكيل الإخباري _ تعد المناديل المبللة  من الادوات التي يفضل الكثير من الأشخاص استخدامها ، وذلك لسهولة حملها واستخدامها في العديد من الأشياء، فهي تساهم في التنظيف بشكل كبير، وتعمل على التخلص من الجراثيم والأوساخ، وعلى الرغم من تلك الفوائد الا انها تتسبب بأضرار عديدة ، ابرزها :

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- تحتوي المناديل المبللة على مواد كيميائية سامةيمكن أن تسبب طفحا جلديا في العديد من الأماكن.

- تحتوي بعض مناديل الأطفال المبللة على مواد حافظة وعطور لا يجب أن تلامس جلد الإنسان ، خاصةً بشرة الرضع والأطفال الصغار.


- تعمل المناديل المبللة على انتشار  البكتيريا


- تحتوي معظم المناديل المبللة على ألياف بلاستيكية ، مما يجعلها غير قابلة للتحلل جزئيًا، مما تؤدي الى دمارًا للبيئة .

 

 

المصدر : الامارات نيوز 



 




 

 


 

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