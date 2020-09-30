احذر.. السعال لهذه الفترة مؤشر على الإصابة بسرطان الرئة

الوكيل الاخباري - يعد سرطان الرئة من أكثر أنواع السرطانات شيوعاً وخطورة، وما يجعله خطيراً هو أنه لا يسبب عادة أعراضاً ملحوظة حتى ينتشر عبر الرئتين أو في أجزاء أخرى من الجسم.



وتختلف معدلات البقاء على قيد الحياة بشكل كبير، اعتماداً على مدى انتشار السرطان في وقت التشخيص، لذلك من الضروري الانتباه إلى بعض الأعراض التي يمكن أن تكون مؤشراً على الإصابة بالمرض.



وأحد الأعراض الرئيسية لسرطان الرئة هو السعال الذي يستمر لمدة تتراوح بين أسبوعين إلى 3 أسابيع، وفي حال لم يختف السعال بعد هذه المدة، فيمكن أن يكون مؤشراً على الإصابة بسرطان الرئة.



* وتشمل الأعراض الرئيسية الأخرى:

- سعال طويل الأمد يزداد سوءاً مع الوقت.

- التهابات في الصدر تعود بشكل متكرر.

- خروج دم مع السعال.

- ألم عند التنفس أو السعال.

- ضيق مستمر في التنفس.

- تعب مستمر أو نقص في الطاقة.

- فقدان الشهية أو فقدان الوزن غير المبرر.



* أسباب سرطان الرئة:

وتحدث معظم حالات سرطان الرئة بسبب التدخين، على الرغم من أن الأشخاص الذين لم يدخنوا مطلقاً يمكن أن يصابوا بهذه الحالة أيضا، ووفقاً لجمعية أبحاث السرطان في المملكة المتحدة، فإن حوالي سبعة من كل 10 حالات لسرطان الرئة ناتجة عن التدخين، وهذا يشمل استنشاق دخان سجائر الآخرين.



وأظهرت إحدى الدراسات أن خطر الإصابة بسرطان الرئة يزيد بحوالي 33% إذا كنت تعيش في منطقة لديها مستويات عالية من غازات أكسيد النيتروجين الناتج في الغالب عن السيارات والمركبات الأخرى.



ويمكن لبعض المواد أيضاً أن تزيد من خطر الإصابة بسرطان الرئة، بما في ذلك الأسبستوس والسيليكا والكادميوم، وقد يحدد التركيب الجيني أيضاً خطر إصابتك بسرطان الرئة.



شاشة نيوز

اضافة اعلان

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة





