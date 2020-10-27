الثلاثاء 27-10-2020
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الثلاثاء، 27-10-2020 04:32 م

احذر.. السكر والكربوهيدرات المكررة من مسببات الإكزيما

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الوكيل الاخباري - إذا كنت تعاني من الإكزيما فربما لاحظت أنه بعد تناول أطعمة غذائية معينة تنتابك رغبة في الحكة.

الحساسية تجاه الأطعمة يمكن أن تكون مسببا شائعا لكثير ممن يعانون من الإكزيما، فحليب الأبقار من الأسباب الشهيرة للإكزيما بالإضافة إلى البيض والصويا والقمح.
وتقترح خبيرة متخصصة في التغذية نظاماً غذائياً يقوم على استبعاد أطعمة بعينها وهو ما يشمل خفض الأطعمة المسببة بشكل شائع للإكزيما لفترة من الوقت ثم إعادة إدخالها تدريجياً لرؤية إذا ما كانت تسبب تهيجات.

- كتابة الملاحظاتك
وتقول: "أطعمة معينة يمكن أن تسبب الالتهاب. ومن الجدير تجربة خفض ما تستهلكه من السكر والكربوهيدرات المكررة والأطعمة المعالجة والمقلية بشدة". قم بكتابة ملاحظات متعلقة بالأعراض والأطعمة لرؤية ما إذا كان يمكن إرساء صلات بين ما يمكن تناوله وحالة الإكزيما لديك.

ومن أجل التمتع بجلد صحي تأكد من تناول ما يكفي من الأغذية الغنية بأحماض أوميغا 3 الدهنية مثل الأسماك الدهنية وبذور الكتان وعين الجمل.

وقالت: "تناول المصادر المنخفضة في السكريات والكربوهيدرات الكاملة مثل الشوفان والكينوا والبطاطا وكذلك الفواكه المنخفضة السكريات مثل التوت والتفاح والكمثرى".

كما يمكن تحسين كل أنواع الإكزيما بتغييرات في النظام الغذائي.

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