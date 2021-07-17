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السبت، 17-07-2021 02:30 م

احذر السمنة .. تعرض طفلك للاصابة بإعاقة جسدية

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الوكيل الإخباري - بسبب الوجبات السريعة، والجلوس لفترات طويلة أمام الشاشات، مع قلة النشاط الحركي للأطفال، أصبحت نسبة إصابة الأطفال بالسمنة في تزايد مستمر، الأمر الذي يهدد صحة الأطفال بالعديد من المضاعفات التي تسببها زيادة الوزن.

وأخيراً، أصدرت الرابطة الألمانية لأطباء الأطفال تقريراً طبياً تحذّر فيه من خطورة السمنة على المهارات الحركية للطفل، حيث أشار التقرير إلى أن السمنة يمكن أن تؤدي إلى إصابة الطفل بانزلاق رأس الفخذ، وهو ما يُعد إعاقة جسدية تحتاج إلى إجراء جراحة لعلاجها.

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وتتمثل أعراض انزلاق رأس الفخذ في العرج والآلام المبرحة في الورك والركبة، ويمكن علاج انزلاق رأس الفخذ عبر التثبيت بالمسامير، كما يمكن اللجوء إلى تركيب ورك اصطناعي، وقد تؤدي الإصابة إلى عاهة مستديمة تؤثر على حركة الطفل في المستقبل.


ويمكنكِ وقاية طفلك من الإصابة بانزلاق رأس الفخذ اتباع روتين حياة صحي، خاصة للأطفال الذين يعانون من زيادة كبيرة في الوزن.

 

ويشمل نمط الحياة الصحي: تناول وجبات غذائية صحية ومتوازنة، وتجنب تناول الأطعمة السريعة، والأطعمة غير الصحية، علاوة على الانتظام في ممارسة التمارين الرياضية، والإكثار من شرب الماء والنوم الجيد.

 

المصدر - نواعم 

 




 

 


 

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