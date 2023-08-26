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السبت، 26-08-2023 09:19 ص

احذر تجاهلها.. علامات في قدميك تشير إلى ارتفاع ضغط الدم

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الوكيل الإخباري - لارتفاع ضغط الدم تأثيرات سلبية على أطراف الجسم، حيث يتسبب في ظهور بعض الأعراض المزعجة على اليدين والقدمين، يجب أخذها في عين الاعتبار عند تشخيص الإصابة به.

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نستعرض في التقرير التالي، أعراض ارتفاع ضغط الدم على اليدين والقدمين، وفقا لموقعي "Times of india" و"Express" و الجمعية الأمريكية لطب القدم apma.

 

تأثير ارتفاع ضغط الدم على القدمين
تظهر أعراض ارتفاع ضغط الدم على القدمين، عندما يتسبب في ضيق أو تلف الأوعية الدموية الموجودة بالجزء السفلي من الجسم، مما يؤدي إلى الإصابة بمرض الشريان المحيطي، الذي يقلل من تدفق الدم المحمل بالأكسجين إلى الأطراف السفلية.


وانخفاض التروية الدموية الواصلة للأطراف السفلية عند مرضى ارتفاع ضغط الدم يؤدي إلى:
- الشعور بألم في الساقين والقدمين، يزداد حدة عند المشي.
- تغير لون القدمين إلى الأزرق أو البنفسجي.
- برودة القدمين.
- تورم القدمين.
- تساقط شعر الساقين.

 

تأثير ارتفاع ضغط الدم على اليدين
قلما يعرف البعض أن اليدين يمكن الاعتماد عليهما، لتحديد ما إذا كان الشخص يعاني من ارتفاع ضغط الدم أم لا، من خلال الأعراض التالية:
- ألم اليدين.
- تنميل اليدين.
- تورم اليدين.


وتصبح هذه الأعراض علامة مؤكدة على الإصابة بارتفاع ضغط الدم، إذا كانت مصحوبة ببعض المشكلات، مثل الصداع والدوخة وعدم انتظام ضربات القلب ومشاكل في الرؤية ونزيف الأنف.


وإذا لم يسرع المريض في السيطرة على ارتفاع ضغط الدم بالعلاج الدوائي واتباع نمط حياة صحي، قد تتطور الأعراض لمضاعفات خطيرة، مثل النوبة القلبية والسكتة الدماغية والفشل الكلوي.

 

الكونسلتو 

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