احذر تغير لون البشرة..قد تكون دلالة على مرض خطير!

الوكيل الإخباري _ تعاني الكثير من الفتيات من تحول لون البشرة ليصبح باهت ،ولكن الأمر أخطر من تغير لون فقد يدل على الإصابة بمرض خطير.





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فمن الممكن أن يكون تغير اللون مؤشر لنوبة قلبية،حيث تتراكم الرواسب الدهنية في الشرايين، الأمر الذي يحد من وصول كمية الدم إلى القلب.





ويبدأ الأمر بظهور بقع زرقاء أو أرجوانية على الجلد ،فمن الممكن أن يكون سبب الحالة انسداد في الأوعية الدموية، والذي يؤدي إلى نقص الأكسجين الذي يتم نقله في جميع أنحاء الجسم.



فيما تظهر علامات التحذير الأولى على البشرة والأظافر، بحسب الأكاديمية الأمريكية للأمراض.



بينما هناك مؤشر آخر على الإصابة بنوبة قلبية، وذلك إذا قلت كمية البراز عن المعتاد، حيث يزيد الإجهاد من خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم.

المصدر : الإمارات نيوز







