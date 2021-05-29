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السبت، 29-05-2021 10:33 ص

احذر تناول الفراولة على معدة فارغة .. لهذه الاسباب

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الوكيل الإخباري _ تعد الفراولة من الفواكه المفضلة لدى الكثير من الاشخاص وعلى الرغم من فوائدها وطعمها اللذيذ الا ان خبيرة التغذية الروسية أولجا كورلبليفا حذرت من تناول الفراولة على معدة فارغة.

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حيث اشارت الى أن الفراولة يمكن أن تسبب الحساسية الغذائية، خاصة عند الأشخاص الذين يعانون من مشاكل في الجهاز الهضمي، بالاضافة الى امكانية اثارة صدمة الحساسية.


ونصحت بعدم تناول الفراولة للأمهات المرضعات أو الحوامل، حتى لا يصاب الطفل بالحساسية وللسبب نفسه، لا ينبغي إعطاء الأطفال الذين تقل أعمارهم عن عام واحد الفراولة".


واكدت انه بسبب احتواء الفراولة على حمض الأكساليك، يمكن أن يكون لها تأثير سلبي على صحة الأشخاص المصابين بالتهاب المعدة أو قرحة المعدة.

 

 

المصدر: الكونسلتو 

 

 




 

 


 

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