احذر دلائل الإصابة بمرض الكبد الدهني

الوكيل الإخباري _ يعد ارتفاع مستويات الدهون في الكبد من المشاكل الصحية الخطيرة التي قد تتسبب بمرض الكبد الدهني ، وقد كشفت دراسة حديثة أن أصحاب مرض الكبد الدهني الخفيف لا يعانون غالباً من أعراض.



بينما المصابون بـ NASH – ، فمن الممكن أن تتطور إلى تليف الكبد .

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حيث تبدأ أعراضه بالنزيف الداخلي الذي غالبا ما يلاحظ لأول مرة في البراز القطني الداكن جدا أو الأسود وقيء الدم ، ومن ابرز العلامات التي تشير الى هذا المرض :



1- اصفرار العينين والجلد .



2- الكدمات.



3- البول الداكن.



4- تورم في منطقة أسفل البطن .



5-براز القطران الأسود الداكن.



6-فترات الارتباك أو ضعف الذاكرة.



7-حكة في الجلد.







المصدر : الامارات نيوز



