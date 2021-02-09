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الثلاثاء، 09-02-2021 04:01 م

احذر دلائل الإصابة بمرض الكبد الدهني

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الوكيل الإخباري _ يعد ارتفاع مستويات الدهون في الكبد من المشاكل الصحية الخطيرة التي قد تتسبب بمرض الكبد الدهني ، وقد كشفت دراسة حديثة  أن أصحاب مرض الكبد الدهني الخفيف لا يعانون غالباً من أعراض.

بينما المصابون بـ NASH – ، فمن الممكن أن تتطور إلى تليف الكبد .

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حيث تبدأ أعراضه بالنزيف الداخلي الذي غالبا ما يلاحظ لأول مرة في البراز القطني الداكن جدا أو الأسود وقيء الدم ، ومن ابرز العلامات التي تشير الى هذا المرض :


1- اصفرار العينين والجلد .


2- الكدمات.


3- البول الداكن.


4- تورم في منطقة أسفل البطن .


5-براز القطران الأسود الداكن.


6-فترات الارتباك أو ضعف الذاكرة.

7-حكة في الجلد.


المصدر : الامارات نيوز 



 




 

 


 

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