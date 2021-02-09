احذر دلائل الإصابة بمرض الكبد الدهني

الوكيل الإخباري _ يعد ارتفاع مستويات الدهون في الكبد من المشاكل الصحية الخطيرة التي قد تتسبب بمرض الكبد الدهني ، وقد كشفت دراسة حديثة أن أصحاب مرض الكبد الدهني الخفيف لا يعانون غالباً من أعراض.
بينما المصابون بـ NASH – ، فمن الممكن أن تتطور إلى تليف الكبد .
حيث تبدأ أعراضه بالنزيف الداخلي الذي غالبا ما يلاحظ لأول مرة في البراز القطني الداكن جدا أو الأسود وقيء الدم ، ومن ابرز العلامات التي تشير الى هذا المرض :
1- اصفرار العينين والجلد .
2- الكدمات.
3- البول الداكن.
4- تورم في منطقة أسفل البطن .
5-براز القطران الأسود الداكن.
6-فترات الارتباك أو ضعف الذاكرة.
7-حكة في الجلد.
المصدر : الامارات نيوز