الثلاثاء 24-01-2023
الوكيل الاخباري

صناعيو منطقة وداي العش يثمنون جهود بلدية الزرقاء

فصل مبرمج للتيار الكهربائي عن مناطق في اربد غداً

الصين تسجل انخفاضا قياسيا في درجات الحرارة

الخارجية التركية تستدعي السفير الهولندي بعد تمزيق القرآن في لاهاي

الغذاء والدواء تحول أنظمتها للدفع الإلكتروني اعتباراً من مطلع الشهر المقبل

التعامل مع 1113 حالة إسعافية خلال 24 ساعة

الذهب عالمياً يُبرق ويحقق مكاسب تصل لـ 13 دولاراً للاوقية

المرصد العمالي ينتقد تراجع الحكومة عن رفع الحد الأدنى للأجور

الأردن يعزي الجزائر بضحايا حادثة تحطم مروحية عسكرية

مستوطنون يقتحمون الأقصى

الثلاثاء، 24-01-2023 09:46 ص

احذر زر الغفوة .. نصائح أساسية تساعدك على النهوض من السرير صباحاً

d44601e8d4d9d67c8b91262415fbbad9


الوكيل الإخباري- يستيقظ البعض من النوم في الصباح متعبين ومرهقين، وهو ما يؤثر على سير الممارسات اليومية البسيطة وحتى العمل.

اضافة اعلان


وشاركت الدكتورة سو بيكوك، استشارية علم النفس الصحي، الخطأ الذي يمكن تعديله بسهولة والذي يسبب التعب بعد الاستيقاظ.


وقالت الدكتورة بيكوك: "عندما نكون مجبرين على الاستيقاظ على وقع جرس إنذار، تكون أدمغتنا أساسا في حالة ما بين عدم اليقظة الكاملة، وعدم النوم تماما. وينتج عن هذا الشعور بالدوار والإرهاق الذي يمكن أن يستمر من بضع دقائق إلى عدة ساعات (وهو ما يُعرف باسم خمول النوم)".


وأضافت الدكتورة بيكوك: "الضغط على زر الغفوة بين كل إنذار إيقاظ يمكن أن يزيد من حدة مستويات التعب لدينا".


وللمساعدة في تقليل مخاطر الترنح في الصباح، تنصح الدكتورة بيكوك بعدم استخدام زر الغفوة (snooze button). وأوصت: "تجنب وضع المنبه على وضع الغفوة، وجرب النهوض من السرير بمجرد استيقاظك. في النهاية، ستدرّب نفسك على النهوض من السرير على الفور".


كما توصي الدكتورة بيكوك بترك "الضوء يدخل" في الصباح، إن أمكن. قائلة: "الغرف المظلمة والمعتمة تدعو للنوم، لكنها تمثل مشكلة إذا كنت تكافح من أجل النهوض من السرير في الظلام".


وتابعت: "بمجرد استيقاظك، شغّل المصابيح أو افتح الستائر لدعوة الضوء الساطع إلى غرفتك. ويمكن أن يساعدك ذلك على الشعور بمزيد من اليقظة والاستيقاظ".
وتقدم الدكتورة بيكوك ثلاث نصائح مفيدة أخرى للشعور بالانتعاش عند الاستيقاظ في الصباح.


وتتمثل إحدى نصائحها في تناول مكملات فيتامين (د) اليومية، والتي يمكن أن تساعد في الحفاظ على مستويات الطاقة لديك.


وقد يكون من المفيد أيضا "الالتزام بروتين التمارين"، والذي يمكن أن يشمل المشي في الخارج، ما قد "يحسن نوعية النوم". ومن خلال الحصول على نوم أفضل، يتم تعزيز احتمالية الاستيقاظ والشعور بالانتعاش.


وتتمثل نصيحة الدكتورة بيكوك الأخيرة في "تقليل وقت الشاشة قبل النوم"، لأن "الضوء الأزرق المنبعث من هواتفنا وأجهزة الكمبيوتر المحمولة يمكن أن يؤثر على دورة النوم / الاستيقاظ لدينا".


وأضافت: "من المهم أن تحاول تجنب استخدام أجهزتك لمدة ساعة على الأقل قبل الذهاب إلى الفراش. وسيساعدك هذا على النوم بشكل أفضل لفترة أطول وستشعر بمزيد من الانتعاش في الصباح".

 

روسيا اليوم

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
طفل_رضيع_22_

تدابير هامة لحماية الرضيع من متلازمة الموت المفاجىء أثناء النوم

فصيلة-الدم-O

إذا كنت تجهلها .. 3 طرق لمعرفة فصيلة دمك

تقليم-الأظافر

لتفادي أمراض مزعجة.. 6 خطوات أساسية عند تقليم الأظافر

2019_4_14_11_53_13_211

5 عادات تشكل خطراً على صحة الأسنان واللثة

tbl_articles_article_30810_139307838e1-8ba4-44aa-bb42-33b3a1baadf3

6 فيتامينات ضرورية لتحسين صحة الكلى

2019_3_24_16_25_38_737

عادة يومية تزيد من خطر تساقط الشعر

أخبار متعلقة
f3it1

5 نصائح أساسية لتفادي الاصابة بأمراض الشتاء

30794-unnamed

لمرضى السكري .. نصائح للعناية بالأسنان

ما_فائدة_الماء_الدافئ_على_الريق

خبيرة تغذية تكشف فوائد كأس الماء المفلتر على الريق

open

3 عادات صباحية تزيد من السعادة والإنتاجية

2019_4_14_11_41_34_945

لشواء صحي خلال الشتاء .. 5 نصائح من الخبراء

127-161729-reason-hunger-increase-cold_700x400

خبير : الوجبات الدسمة تقلل الشعور بالبرد