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السبت، 31-10-2020 11:52 ص

احذر.. عادات غذائية خاطئة في الصباح تهدِّد صحتك

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الوكيل الإخباري _  قد يدفعك الاستعجال في فترة الصباح إلى ارتكاب بعض العادات الخاطئة المدمرة للصحة ، وقد حذر الخبراء من بعض العادات التي يرتكبها العديد من الاشخاص والتي تؤثر سلبياُ على المعدة، مثل تناول بوجبة الإفطار على معدة فارغة.

تعرف على ابرز العادات الغذائية الخاطئة بعد الاستيقاظ :

1- تجنب شرب القهوة على الريق، فيفضل تناولها بعد الإفطار بساعة.


2- تجنب تناول الأكلات الدسمة على الإفطار والغنية بالدهون.

3- إذا كنت مريض بالقولون، فيفضل اختيار أكلات خفيفة على المعدة في الصباح حتى لا تصاب بانتفاخ البطن.

4- لا تتناول المشروبات الحمضية على الريق مثل الليمون و البرتقال.

5- لا تبدأ يومك بالشاي أو القهوة أو أي مشروب به كافيين على الريق بل استبدله بكوب ماء مضاف له عسل أو أي مشروب ساخن يهدئ المعدة ويساعد على الهضم مثل الينسون أو البابونج.

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المصدر : الامارات نيوز 

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