احذر.. مكمل غذائي قد يزيد خطر الإصابة بأمراض القلب

الوكيل الإخباري - حذرت دراسة طبية بريطانية، من أن تناول مكملات الكالسيوم يمكن ان يؤدي الى تضرر الصمام الابهري في القلب، التي قد تسبب الوفاة.



واشارت الدراسة التي نشرت في "مجلة القلب" في لندن، الى ان تناول هذه المكملات بشكل مفرط يزيد خطر الاصابة بتلك الحالة بثلاثة اضعاف، ما قد يستدعي اجراء عملية جراحية مفتوحة لاستبدال الصمام الابهري.



وأوضح القائمون على الدراسة أن الكالسيوم يرتبط غالبا بصحة العظام والأسنان لكنه أيضا يلعب دورا مهما في عملية تخثر الدم وبالتالي من الضرروي الحصول على كل الكالسيوم الذي يحتاجه الجسم من خلال تناول نظام غذائي متنوع ومتوازن.



ولفتت الدراسة إلى أن أغلب الدراسات تشير إلى أن "مكملات الكالسيوم مرتبطة بزيادة خطر الوفاة بين المصابين بتضييق الصمام الأبهري، وهي حالة تقدمية وربما قاتلة علاوة على ذلك وجدت الأبحاث أن تناول مكملات الكالسيوم يضاعف خطر الحاجة إلى استبدال الصمام الأبهري بثلاثة أضعاف، وهو العلاج الفعال الوحيد الذي يتضمن استبدال الصمام التالف".



وأوضحت أن تضيق الصمام الأبهري يحدث عندما يتيبس الصمام الذي يعتبر صمام التدفق الرئيسي للقلب، مشيرة إلى أن هذا يعني أنه لم يعد بإمكانه أن يفتح بشكل كامل، ما يقلل أو يعوق تدفق الدم من القلب إلى الشريان الرئيسي (الشريان الأورطي) وبقية الجسم.



وقالت الدراسة: "أولئك الذين يتناولون المكملات يعانون من مرض السكري ومرض الشريان التاجي أكثر بكثير من أولئك الذين لا يتناولون المكملات".

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