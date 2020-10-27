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الثلاثاء، 27-10-2020 01:38 م

احذر.. نقص فيتامين D يسبب تشوش الرؤية

211806-هل تعاني من عدم وضوح في الرؤية... اكتشف الأسباب


الوكيل الاخباري - تعتبر بعض التغيرات في حدة الرؤية جزءا طبيعيا من الشيخوخة، إلا أن عدم الوضوح أو التشوش في الرؤية قد يكون علامة على وجود مرض كامن في العين.

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ومن أحد أسباب التشوش في الرؤية هو حالة تسمى "الضمور البقعي"، وقد يؤدي نقص فيتامين د إلى زيادة خطر الإصابة بهذا المرض، ويوجد فيتامين د في عدد قليل من الأطعمة الغذائية مثل: "الأسماك والبيض والكبد"، ويمكن لجسمك أيضا الحصول على فيتامين "د" عندما تتعرض بشرتك لأشعة الشمس المباشرة.


ويعد التشوش في الرؤية، سواء في عين واحدة أو في كلتيهما، أحد المشكلات الكبيرة التي تواجه العين، ويمكن أن تسوء الأمور أكثر حال الإصابة بمرض "الضمور البقعي" والذي ينتج عن نقص فيتامين د.


رغم أن تأثير فيتامين د في ظهور مرض "الضمور البقعي" مازال قيد الدراسة، تشير بعض الأبحاث إلى أن المستويات الكافية من فيتامين "د" قد تكون مهمة للوقاية من هذا المرض.


ووجدت دراسة أجريت عام 2011، أن "زيادة تناول فيتامين "د" قلل من خطر الضمور البقعي لدى النساء تحت سن 75 عاما".
واقترحت دراسة أخرى، نُشرت في عام 2012، أن "فيتامين د يمكن أن يجدد شباب العين عن طريق تقليل الالتهاب وتحسين الرؤية".

 

شاشة نيوز

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