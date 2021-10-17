احذر.. هذا هو أسوأ مشروب يمكن تناوله بعد سن الـ50!

الوكيل الإخباري- لاشك أن اختياراتنا الغذائية تؤثر على صحتنا، خاصة بعد دخول سن الـ50، فمع تقدم العمر، قد تبدأ في ملاحظة أن الخيارات الغذائية التي تتخذها يمكن أن يكون لها تأثير سلبي على جسمك.



ومع ظهور العديد من الدراسات حول الأمراض المرتبطة بالعمر مثل مرض الزهايمر مؤخرًا، فإن بعض المشروبات قد تجعلك تشعر بالرضا والنشاط، في حين أن البعض الآخر قد يؤثر سلبًا على صحتك.



ووفقا لما نشره موقع "إيت ذيس"eatthis. المعني بالشؤون الصحية، فإن المشروب الذي يجب أن تتجنبه هو أي مشروب غازي سكري، إذ تعد هذه المشروبات أسوأ أنواع المشروبات لمن هم فوق سن الـ50.



ونقل الموقع عن هيلاري رايت، مؤلفة مشاركة في The Menopause Diet Plan، القول إن المشروبات المحلاة بالسكر لا تسهم في الشعور بالامتلاء بل تزيد من خطر مقاومة الأنسولين مع تقدم العمر، كما أن المشروبات المحلاة بالسكر مرتبطة بمعدلات أعلى للإصابة بمرض السكري.



وأوضحت هيلاري أنه إذا كنت تبحث عن مشروب يجعلك تشعر بالرضا، فقد وجدت دراسة نشرت عام 2012 في المجلة الأوروبية للتغذية السريرية أن الحليب يجعل الناس يشعرون بالرضا أكثر من المشروبات الغازية المحلاة بالسكر.

وأكدت أن هناك بدائل صحية أخرى يمكنك القيام بها مثل تناول المياه الفوارة المنكهة، والتي يمكن أن تكون بديلاً جيدًا أيضا.

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المصدر:العربية

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