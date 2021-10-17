الأحد 17-10-2021
الوكيل الاخباري

إصابات بالاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال في محيط مدرسة بورين

كريشان يتخذ قرارات عاجلة لضمان استمرارية حملة بسواعدنا

تفسير القوانين : مؤسسة الحسين للسرطان معفاة بموجب القانون من الرسوم

ملتقى بناء المستقبل يكرم الفائزين بجوائزه الإبداعية

ندوة حوارية في الطفيلة حول الحياة السياسية في الأردن عبر مائة عام

تسجيل 50 حالة اشتباه بالتسمم بعجلون منذ الخميس

انقلاب على حالة الطقس في الاردن والأرصاد تحذر

مفتي عام المملكة يحاضر في كلية الدفاع الوطني

قطر: تسجيل 42 إصابة جديدة بفيروس كورونا

مع تراجع كورونا.. السعودية تستأنف تشغيل كامل الطاقة الاستيعابية لمطاراتها

الأحد، 17-10-2021 04:43 م

احذر.. هذا هو أسوأ مشروب يمكن تناوله بعد سن الـ50!

729a3ac2-fa11-406c-beaa-fe7dee964cd2_16x9_1200x676


الوكيل الإخباري- لاشك أن اختياراتنا الغذائية تؤثر على صحتنا، خاصة بعد دخول سن الـ50، فمع تقدم العمر، قد تبدأ في ملاحظة أن الخيارات الغذائية التي تتخذها يمكن أن يكون لها تأثير سلبي على جسمك.

ومع ظهور العديد من الدراسات حول الأمراض المرتبطة بالعمر مثل مرض الزهايمر مؤخرًا، فإن بعض المشروبات قد تجعلك تشعر بالرضا والنشاط، في حين أن البعض الآخر قد يؤثر سلبًا على صحتك.

ووفقا لما نشره موقع "إيت ذيس"eatthis. المعني بالشؤون الصحية، فإن المشروب الذي يجب أن تتجنبه هو أي مشروب غازي سكري، إذ تعد هذه المشروبات أسوأ أنواع المشروبات لمن هم فوق سن الـ50.

ونقل الموقع عن هيلاري رايت، مؤلفة مشاركة في The Menopause Diet Plan، القول إن المشروبات المحلاة بالسكر لا تسهم في الشعور بالامتلاء بل تزيد من خطر مقاومة الأنسولين مع تقدم العمر، كما أن المشروبات المحلاة بالسكر مرتبطة بمعدلات أعلى للإصابة بمرض السكري.

وأوضحت هيلاري أنه إذا كنت تبحث عن مشروب يجعلك تشعر بالرضا، فقد وجدت دراسة نشرت عام 2012 في المجلة الأوروبية للتغذية السريرية أن الحليب يجعل الناس يشعرون بالرضا أكثر من المشروبات الغازية المحلاة بالسكر.
وأكدت أن هناك بدائل صحية أخرى يمكنك القيام بها مثل تناول المياه الفوارة المنكهة، والتي يمكن أن تكون بديلاً جيدًا أيضا.

اضافة اعلان

 

المصدر:العربية

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
image (3)

نصائح ذهبية للوقاية من سرطان الثدي الإلتهابي

pizza

لتفادي ضررها.. تجنبوا هذا النوع من البيتزا

1-1464910

اضطرابات الجهاز الهضمي والاضطرابات النفسية

كمامة

الكشف عن عوارض جديدة للكمامة وكيفية الوقاية منها

vojghFBkhow7ZqnsYTstQC-1200-80

تحذيرات من استخدام سماعات الأذن طويلا.. وهذه أضرارها

ضيق-التنفس-780x470

أسباب ضيق التنفس المستمر