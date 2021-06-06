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الأحد، 06-06-2021 01:48 م

احذر هذه الأطعمة فهي تضعف جهاز المناعة

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الوكيل الإخباري - بات الحفاظ على جهاز المناعة وتعزيز صحته وتقويتها من أهم الأمور في الوقت الراهن ولا سيما في ظل انتشار فيروس كورونا الذي فتك بالملايين، ويكون ذلك بتناول الأطعمة والمشروبات الصحية المعززة للمناعة، مع تدابير مهمة مثل غسل اليدين، والتباعد الاجتماعي.

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لكن رغم كل تلك الاحتياطات، فربما لبعض أنواع الأطعمة، تأثير معاكس وسلبي على الصحة والجهاز المناعي، منها:

 

1- الخبز الأبيض، والمخبوزات غير الصحية، كالكعك واللفائف والبكسويت، وغيرها من الأكلات المصنوعة من الدقيقة الأبيض، خاصة وأنها عالية السعرات الحرارية، وتساهم بشكل كبير في زيادة الوزن.

كما يمكن أن يساهم في حدوث الالتهابات، ما يقلل من قدرة الجسم على الحماية أو شفاء نفسه من أي أمراض، لأن تلك الالتهابات لا تسمح للجسم باستخدام جهاز المناعة بكامل قدراته.

2- حلوى الكاندي: يقول دان ديفيجيو، خبير التغذية ومؤلف «السكر يدمر جهاز المناعة لديك، على المدى القصير والطويل»، ويستشهد بالدراسات التي تشير إلى أن استهلاك السكر يمكن أن يعيق قدرة الخلايا على مهاجمة البكتيريا الغريبة. كما يشرح مدرب الصحة الشاملة كيري أكسلرود أنه عندما يستمر تناول الحلويات المصنّعة على المدى الطويل، فهذا يمكن أن يدمر أيضاً نباتات الأمعاء، ما يؤدي إلى زيادة ضعف جهاز المناعة.

3- الكوكتيلات وعصائر الفاكه: تعتبر الكوكتيلات وعصائر الفاكهة مسبباً آخر لوجود السكر المضاف في جسمك، والذي يشكل تهديداً على المناعة، هذا بالإضافة إلى الصودا التي تتم إضافتها لبعض أنواع عصائر الفاكهة، ما يؤثر على صحة القلب والأوعية الدموية، وزيادة الوزن، وخطر الإصابة بمرض السكري.

4- الصودا: ربما تكون السبب الأسوأ، فبالإضافة إلى كونها محملة بالسكر، فهي مليئة أيضاً بالألوان الاصطناعية التي، يمكن أن تؤثر سلباً على بطانة الجهاز الهضمي، كما أن المشروبات الغازية غالباً ما تحتوي على الفوسفور، والذي يمكن أن يؤدي إلى استنفاد الكالسيوم من الخلايا عبر الكلى، وبالتالي يتسبب في ضعف أداء جهاز المناعة، وهذا لأن الكالسيوم يلعب دوراً أساسياً في تنشيط الخلايا في جهاز المناعة .

المصدر- الأنباط  

 




 

 


 

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