احذر.. هذه الأعراض تُنذر بحدوث نوبة قلبية قريبة

الوكيل الإخباري _ يعتقد الكثير من الاشخاص ان النوبة القلبية عبارة عن ألمًا حادًا في منطقة الصدر الا انه ليس بالضرورة ان تكون دائما بهذا الشكل ، فقد كشف مجموعة من الأطباء البريطانيون أنه غالبًا ما تكون النوبة القلبية مصحوبة بعدد من الأعراض الأخرى التي قد تكون بسيطة للوهلة الاولى ، من بينها الألم والدوخة وزيادة التعرق وضيق التنفس والغثيان والقلق وحتى السعال .





كما حذرت هيئة الصحة الوطنية البريطانية من أنه في بعض الحالات، قد لا يكون ألم الصدر موجودًا على الإطلاق. خاصة عند النساء وكبار السن ومرضى السكري.

اضافة اعلان



المصدر : الامارات نيوز



