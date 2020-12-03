الخميس 03-12-2020
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الخميس، 03-12-2020 01:32 م

احذر.. هذه الأعراض تُنذر بحدوث نوبة قلبية قريبة

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الوكيل الإخباري _ يعتقد الكثير من الاشخاص ان النوبة القلبية عبارة عن ألمًا حادًا في منطقة الصدر الا انه ليس بالضرورة ان تكون دائما بهذا الشكل ، فقد كشف مجموعة من الأطباء البريطانيون أنه غالبًا ما تكون النوبة القلبية مصحوبة بعدد من الأعراض الأخرى التي قد تكون بسيطة للوهلة الاولى ، من بينها الألم والدوخة وزيادة التعرق وضيق التنفس والغثيان والقلق وحتى السعال .


كما حذرت هيئة الصحة الوطنية البريطانية من أنه في بعض الحالات، قد لا يكون ألم الصدر موجودًا على الإطلاق. خاصة عند النساء وكبار السن ومرضى السكري.

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المصدر : الامارات نيوز 



 




 

 


 

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