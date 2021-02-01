احذر هذه العادات بعد وجبة الطعام

الوكيل الإخباري _ عادة ما يقوم العديد من الاشخاص ببعض العادات التي تبينت انها خاطئة ويجب تجنبها بعد تناول وجبة الطعام نظرا لما تتسبب به من اضرار صحية :



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1-بالنسبه للمدخنين، هذه أول خطوه يقوم بها الشخص المدخن بعد تناول الوجبه ، الا ان الخبراء قد نصحوا بمنح جسمك 20 دقيقة على الأقل بدون تدخين ، وذلك لانه من الممكن أن يمنع امتصاص الفيتامينات والمعادن والكالسيوم وفيتامين C ، وبالتالي تفقد حتى أكثر الوجبات الصحيه قيمتها.



2-يعتقد الكثير من الاشخاص أن شرب كوب شاي بعد الطعام يمكنه أن يساعد على الهضم، ولكن الدراسات أكدت ضرورة تجنب شرب الشاي خلال ساعة من تناول الطعام، وذلك لأن الشاي يقلل من امتصاص الحديد ، والذي هو معدن مهم في جسم الإنسان .



3-يعد تناول الطعام قبل النوم سبب مباشر لزيادة الوزن، فيما اتفق الخبراء على أن أفضل وقت للذهاب إلى النوم ، وهو بعد تناول الطعام بساعتين على الأقل،

فالنوم على معدة ممتلئة يسبب بعض المضايقات مثل مشاكل الهضم الحموضة ، والتجشؤ. كما ثبت أن النوم المنتظم بعد الغداء أو العشاء مباشرة يمكن أن يزيد من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية.



4-يوصى الخبراء أيضاً بالإستحمام بعد 30 دقيقة من الوجبة، وذلك لأن درجة حرارة أجسامنا تزداد قليلًا عند الإستحمام، وذلك لأن الجسم يرسل القليل من الدم إلى الجلد أكثر من المعتاد ،وهذا يمكنه أن يعطل عملية الهضم ويبطئ عملية التمثيل الغذائي.

المصدر : الإمارات نيوز







