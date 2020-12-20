احذر.. هذه العادة اليومية تدّمر صحة أسنانك

الوكيل الإخباري _ يعد ألم الأسنان من أكثر الآلام المزعجة التي يعاني منها الكثير من الاشخاص، حيث ينتج عن عدم الحفاظ عليها بالشكل الكاف واتباع بعض العادات الخاطئة التي تؤثر على صحة الأسنان بشكل كبير.

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وقد فجر احد المراكز الطبية في استراليا مفاجأة حول تأثير استخدام الماء الدافئ بالليمون على صحة الأسنانـ واشار الى انها تشكل خطر كبير عليها ، وعادة ما ينصح الأطباء بالابتعاد عن المشروبات الحمضية.



حيث تسبب الأحماض الموجودة في الحمضيات مثل الليمون وغيره تآكل طبقة المينا في الأسنان ما تجعلها مهددة بالتساقط، لأن هذه المكونات تكون سريعة المفعول في حال وجدت نفسها في بيئة دافئة مثل الماء الدافئ.



المصدر : الامارات نيوز



