احذر.. 5 مشاكل صحية تسببها الوسادات

الوكيل الإخباري _ تعد الوسادة من اساسيات الشعور بالاسترخاء اثناء النوم الا ان هناك مجموعة من المشاكل التي تتسبب بها الوسادة والتي يغفل عنها العديد من الاشخاص ، وابرز هذه المشاكل :

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1- التصلب

يمكن أن ينتج عن استخدامها الشعور بالألم بمناطق في الجسم خلال النهار،

فيمكن لمن يستخدموا الوسادات السميكة النوم على الجانب.

أما في حالة الرغبة في النوم على الظهر يمكن أن تجد راحة أكثر في استخدام الوسادات المسطحة، بجانب أن الوسادة المرتفعة أو المنخفضة للغاية يمكن أن تسبب توتر العضلات، ما يصيب الشخص بتصلب الرقبة وآلام الكتفين في الصباح.



2- ظهور حب الشباب

أكد ديفيد بانك، طبيب أمراض جلدية من مركز جراحة التجميل وجراحة الليزر في نيويورك، إن حب الشباب الميكانيكي نوع من حب الشباب الناتج عن الحكة أو بسبب تلامس الوجه بمواد معينة.



وتتراكم الزيوت من البيئة المحيطة عندما لا يتم تنظيف غلاف الوسادة أو تغييره بانتظام، فبالتالي ما تلمسه الوسادة من الجلد أو الشعر يعود مرة أخرى وينتقل لبشرة الشخص.



3- النوم المتقطع

النوم على وسادة غير جيدة قد يجعل من الصعب على المخ أو الجسم الاسترخاء ما يمكن أن يؤدي إلى عدم الحصول على كمية كافية من النوم والتعب خلال النهار، لذا على الشخص عدم الانتظار حتى تصبح وسادته متكتلة.



4- الحساسيات

تعد الوسادة مركز لجذب عددًا كبيرًا من الغبار، ففي حالة عدم تنظيفها وتبديلها، يصبح الغبار المؤدي الرئيس للحساسيات والربو، ويمكن أن يكون الصفير، ضيق الصدر، أو الرغبة في الحكة بالعين والأنف والحلق علامات للإصابة بحساسية.

5- اختناق الرضع

اشارت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية الى انه يجب ان ينام الرضع على أسطح مسطحة ولا يكون لديهم أي وسادة تحت رأسهم أو حولهم ، فمن أكثر عوامل خطر هذا الأمر هو متلازمة موت الرضع المفاجئ الذي غالبا ما يحدث نتيجة الاختناق أو ارتفاع درجة حرارة الجسم أثناء نوم الرضيع.



المصدر : الامارات نيوز



