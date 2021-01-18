الإثنين 18-01-2021
الوكيل الاخباري

توزيع الكهرباء تؤكد جاهزية كوادرها واستعدادها للمنخفض الجوي

طائرة مساعدات طبية مصرية تصل إلى الأردن

الملك وولي العهد يستقبلان الرئيس المصري

الصناعة والتجارة تطرح عطاء لشراء 120 ألف طن من القمح

ايعاز حكومي تحسبا للأحوال الجوية

بيان صادر عن مستشفى الجامعة الأردنية

نقابة المحروقات لـ الوكيل: الظروف الجوية رفعت الطلب على الغاز والكاز

نقابة المخابز لـ الوكيل: لا تهافت على شراء الخبز

التربية للوكيل : حالتان سيعود فيهما التعليم عن بُعد بشكل الزامي

الخصاونة: نأمل أن يتم البدء بإجراء انتخابات النقابات آذار المقبل

الإثنين، 18-01-2021 01:52 م

احذر.. 5 مشاكل صحية تسببها الوسادات

2018_5_23_14_23_1_986 (Custom)


الوكيل الإخباري _ تعد الوسادة من اساسيات الشعور بالاسترخاء اثناء النوم الا ان هناك مجموعة من المشاكل التي تتسبب بها الوسادة والتي يغفل عنها العديد من الاشخاص ، وابرز هذه المشاكل : 

اضافة اعلان
 

 

1- التصلب
يمكن أن ينتج عن استخدامها الشعور بالألم بمناطق في الجسم خلال النهار،
فيمكن لمن يستخدموا  الوسادات السميكة النوم على الجانب.

 

أما في حالة الرغبة في النوم على الظهر يمكن أن تجد راحة أكثر في استخدام الوسادات المسطحة، بجانب أن الوسادة المرتفعة أو المنخفضة للغاية يمكن أن تسبب توتر العضلات، ما يصيب الشخص بتصلب الرقبة وآلام الكتفين في الصباح.


2- ظهور حب الشباب
أكد ديفيد بانك، طبيب أمراض جلدية من مركز جراحة التجميل وجراحة الليزر في نيويورك، إن حب الشباب الميكانيكي نوع من حب الشباب الناتج عن الحكة أو بسبب تلامس الوجه بمواد معينة.

وتتراكم الزيوت من البيئة المحيطة عندما لا يتم تنظيف غلاف الوسادة أو تغييره بانتظام، فبالتالي ما تلمسه الوسادة من الجلد أو الشعر يعود مرة أخرى وينتقل لبشرة الشخص.


3- النوم المتقطع
النوم على وسادة غير جيدة قد يجعل من الصعب على المخ أو الجسم الاسترخاء ما يمكن أن يؤدي إلى عدم الحصول على كمية كافية من النوم والتعب خلال النهار، لذا على الشخص عدم الانتظار حتى تصبح وسادته متكتلة.


4- الحساسيات
تعد الوسادة  مركز لجذب عددًا كبيرًا من الغبار، ففي حالة عدم تنظيفها وتبديلها، يصبح الغبار المؤدي الرئيس للحساسيات والربو، ويمكن أن يكون الصفير، ضيق الصدر، أو الرغبة في الحكة بالعين والأنف والحلق علامات للإصابة بحساسية.

 

5- اختناق الرضع
اشارت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية الى انه يجب ان ينام الرضع على أسطح مسطحة ولا يكون لديهم أي وسادة تحت رأسهم أو حولهم ، فمن أكثر عوامل خطر هذا الأمر هو متلازمة موت الرضع المفاجئ الذي غالبا ما يحدث نتيجة الاختناق أو ارتفاع درجة حرارة الجسم أثناء نوم الرضيع.

المصدر : الامارات نيوز 



 




 

 


 

إقرأ ايضا
أخطاء-ترتكبينها-عند-تناول-الزبادي-تجعلكِ-تكتسبين-الوزن (Custom)

5 أخطاء يجب تجنبها عند تناول الزبادي.. تعرف عليها

47-102617-treatment-of-gingivitis-at-home-2 (Custom)

علاجات منزلية فعالة للتخلص من تورم اللثة

40586-1609112565 (Custom)

دراسة تكشف سر السمنة المفرطة لدى الأطفال

WhatsApp Image 2021-01-18 at 10.49.31 AM

أنظمة تسخين التبغ: منتجات بديلة تقوم على إقصاء عملية الحرق

1035537795 (Custom)

تعرف على أسباب الشعور الدائم بالتعب والارهاق طوال الوقت

2018_2_27_23_39_36_821 (Custom)

الوزن الزائد قد يرتبط بخطر صحي ينبغي الحذر منه!

أخبار متعلقة
Untitled-1-817

لماذا يعد الموز خيارا مفيدا لفقدان الوزن؟

iStock-806137154-2-1200x675

من أجل صحتك.. لا تشرب القهوة في هذه الأوقات!

8489476-180311682

دراسة: 5 أكواب شاي يوميا تحسن وظائف المخ لمن تجاوزا الـ85

223141-أفضل وقت لممارسة التمارين الرياضية

ما هي أفضل مدة لممارسة التمارين الرياضية يوميا؟

main_image5f06224edf3c4

فوائد مذهلة لتناول الأطعمة النيئة

الاستيقاظ

أسباب تؤدي إلى شعورك بالتعب فور الاستيقاظ في الصباح