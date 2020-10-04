احذر.. 6 أطعمة ممنوعة على مرضى القلب

الوكيل الإخباري _ يعد مرضى القلب من اكثر الاشخاص الذين يحرصون على انظمتهم الغذائية ، حيث تعتبر العادات الغذائية الخاطئة من أكبر العوامل التي تزيد المخاطر الصحية ، تعرف على بعض الأطعمة التي يجب ان يتجنبها مرضى القلب :

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اللحوم المصنعة

مثل السجق واللحوم الباردة،وحتى الأصحاء عليهم تجنبها فقد بينت الدراسات أن تناولها بانتظام يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب بنسبة 42بالمئة والسكري بنسبة 19 بالمئة.





الأطعمة خاليه الدسم

لان الشركات تقوم بإضافة مزيد من السكر إليها لتعويض المذاق وهو ما ينعكس على مريض السكر،لذا من الأفضل اختيار المنتجات قليلة الدسم وليست الخالية تماما إلا إذا كانت خالية من السكر والدسم معا .



الحلويات المصنعة

قد يحتوي لوح واحد من الشيكولاتة على 8ملاعق سكر وهو خطر شديد جدا على مريض السكر ومثلها النوجا وكل حلوى مصنعة .



الأكلات السريعة

لان كل ما تحتويه هو دقيق ابيض ودهون ضارة والكثير من الملح و السكر.



القهوة الخاصة

مثل قهوة مضاف إليها كرمال أو القهوة الباردة المحلاة أو اللاتية كلها معباءة بالسعرات الحرارية التي ترفع نسبة السكر في الدم بسرعة،لذا من الأفضل شراء حبوب البن وطحنها حتى نتأكد من صحتها.



المشروبات الغازية

فهي اكبر خطر على مريض القلب والسكر.

المصدر : الامارات نيوز

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