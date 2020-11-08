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الأحد، 08-11-2020 01:38 م

اختبار منزلي بسيط لكشف مستوى التوتر!

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الوكيل الاخباري - نشر تقرير نتائج لدراسة حديثة كشفت أنه يمكن رصد درجة التوتر من خلال شمع الأذن، حيث وجد باحثون أن هذا الشمع يساعد على ذلك من خلال كشف مستوى الكورتيزول في جسم الانسان.

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وفي هذا السياق تم ابتكار اختبار بسيط يساعد على أخذ عينة سريعة من هذا الشمع، حيث يمكنك عمل هذا الاختبار في المنزل دون إشراف طبي، ما يراعي ظروف التباعد الاجتماعي التي فرضها انتشار فيروس كورونا المستجد.


وقال الطبيب المشرف على الدراسة إنه يمكن استخدام شمع الاذن أيضاً في كشف مستوى الغلوكوز والأجسام المضادة لفيروس كورونا، وأضاف أن اختبار الكورتيزول المعتمَد منذ سنوات من خلال عيّنة الشعر غير دقيق، وأن ذلك القائم على استخدام الشمع أكثر استقراراً ويتطلب أخذ العينة من خلال مسحة قطنية لا تؤدي إلى أي ضرر.

ويُشار إلى أن الطريقة المعتمدة حتى الآن لكشف مستوى الكورتيزول، هي أخذ عينة من الشعر.

 

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