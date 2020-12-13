الأحد 13-12-2020
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الأحد، 13-12-2020 11:28 ص

اختبار منزلي بسيط للتأكد من صحة قلبك

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الوكيل الاخباري - أعلن العلماء في دراسة حديثة، إن صعود 60 درجة (سلمة) على السلالم دون توقف في أقل من دقيقة تشير إلى صحة القلب الجيدة.

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وقال مؤلف الدراسة الدكتور طبيب القلب في مستشفى بإسبانيا، خيسوس بيتيرو: "اختبار السلم (الدرج) هو طريقة سهلة للتحقق من صحة قلبك"، بحسب مجلة "إسكارديو".


وتابع الطبيب، "إذا استغرق الأمر أكثر من دقيقة ونصف لصعود 60 درجة (سلمة) على السلالم، فإن صحتك دون المستوى الأمثل، وفي هذه الحالة من الجيد استشارة الطبيب".


وكان الهدف من الدراسة هو إيجاد وسيلة بسيطة وغير مكلفة لتقييم صحة القلب وتبين أن صعود السلالم يمكن أن يساعد الأطباء في فرز المرضى لإجراء فحوصات أكثر شمولاً.

 

وكشفت نتائج البحث، أن المرضى الذين صعدوا الدرج في أقل من 40 إلى 45 ثانية حققوا أكثر من 9-10 نقطة في تمرين للصحة العامة "MET".

 

وأظهرت الدراسات السابقة أن الحصول على 10 نقاط في التمرين مرتبط بمعدل وفيات منخفض (1٪ أو أقل سنويًا، أو 10٪ في 10 سنوات). في المقابل، تصل معدلات الوفيات بين المرضى الذين استغرقوا 1.5 دقيقة أو أكثر لصعود السلالم وحققوا أقل من 8 نقاط في التمرين، إلى 2-4٪ في السنة، أو 30٪ في 10 سنوات.


وتوصل العلماء أيضا إلى أن حوالي 58٪ من المرضى الذين أكملوا صعود الدرج في أكثر من 1.5 دقيقة يعانون من خلل في وظائف القلب بينما عانى 32٪ فقط من أولئك الذين صعدوا الدرج في أقل من دقيقة من خلل في وظائف القلب.

 

سبوتنيك

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