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اختبار يقدم أملا كبيرا لمرضى السرطان الناجم عن فيروس الورم الحليمي البشري

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الإثنين، 02-05-2022 05:03 م

اختبار يقدم أملا كبيرا لمرضى السرطان الناجم عن فيروس الورم الحليمي البشري

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الوكيل الاخباري- توصل علماء بريطانيون إلى أن اختبار الدم البسيط لديه القدرة على إحداث ثورة في كيفية اكتشاف الأطباء في وقت مبكر ما إذا كان السرطان عاد من جديد.

واكتشفوا أن الاختبار، المعروف باسم الخزعة السائلة، يمكن أن يتنبأ بدقة بما إذا كان السرطان الناجم عن فيروس الورم الحليمي البشري (HPV) سيعود.

ويصاب معظم الناس بنوع من فيروس الورم الحليمي البشري، ينتقل عن طريق الاتصال الجنسي، في حياتهم على الرغم من أن الكثيرين يتخلصون من العدوى دون أن يعرفوا أبدا أنهم مصابون به.

لكن بعض الأنواع النادرة تزيد من خطر الإصابة ببعض أنواع السرطان، بما في ذلك تلك التي تصيب الرأس والرقبة وعنق الرحم والشرج والأعضاء التناسلية.

وفي الوقت الحالي، يتعين على الأطباء أخذ عينة من الأنسجة لمحاولة معرفة ما إذا كان المرض يعود بعد العلاج. وهذا يستغرق وقتا طويلا ومزعجا للمرضى، وفي بعض الحالات لا يعطي نتائج قاطعة، ما قد يؤدي إلى مزيد من الجراحة.

لكن دراسة في جامعة إدنبرة تكشف عن "الإمكانات الهائلة" لاختبار أبسط بكثير.

واستخدم الباحثون الخزعة السائلة، التي لها طرق مشابهة لاختبار تفاعل البوليميراز المتسلسل لفيروس كوفيد، لتقييم كيفية استجابة 104 مريضا بسرطان الحلق للعلاج الكيميائي والعلاج الإشعاعي المشترك.

وكشف الاختبار عن أجزاء صغيرة من الحمض النووي في الدم مشتقة من فيروس الورم الحليمي البشري الموجود في الورم.

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روسيا اليوم

 




 

 


 

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