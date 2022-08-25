اختلاف اعراض النوبة القلبية بين النساء والرجال

الوكيل الإخباري - وفق منظمة الصحة العالمية، فإن سبب 32% من الوفيات حول العالم أمراض القلب والأوعية الدموية، ووجدت أبحاث أن أعراض النوبة القلبية وقصور القلب تختلف بين المرأة والرجل، ولذلك فإن معرفة هذه الاختلافات، تساعد في التشخيص المبكر.



النوبة القلبية

تتميز النوبة القلبية بفقدان مفاجئ لتدفق الدم إلى القلب. ووجد الباحثون أن أكثر أعراض النوبة القلبية شيوعاً هو ألم الصدر، الذي قد ينتشر إلى الفك أو الكتفين، أو الذراعين أو أعلى الظهر.



وتشمل الأعراض الشائعة والمتزامنة، ضيق التنفس، والتعرق، والشعور بإرهاق غير عادي، والغثيان، والدوار.



ورصدت الدراسات أن النساء أكثر عرضة للإصابة بالغثيان، وآلام الكتف، وآلام في الجزء العلوي من الظهر، وعدد أكبر من الأعراض مقارنة مع الرجال.



كما تميل النساء أيضاً إلى الإصابة بنوبة قلبية في المتوسط، بعد 7 أعوام من الرجال.



وأشار الباحثون كذلك إلى أن الأصغر سناً الذين يعانون من نوبة قلبية، هم غالباً من الذكور الذين يدخنون، ولديهم تاريخ عائلي مع أمراض القلب المبكرة.



قصور القلب

فشل القلب حالة مزمنة يفقد فيها القلب تدريجياً قدرته على ضخ الدم في الجسم.



وأشار الباحثون إلى أن ضيق التنفس سمة مميزة لفشل القلب، وأن زيادته من الأسباب الأكثر شيوعاً للبالغين الذين يعانون من قصور القلب.



وأضافوا، أن التعب أيضاً عرض شائع لفشل القلب، وقد يرتبط بالعجز عن تحمل التمارين، خاصة عند تزامنه مع ضيق التنفس.



وتشمل الأعراض الأخرى الأرق، والألم، واضطرابات المزاج، والخلل المعرفي.



ووجد الباحثون أن النساء المصابات بفشل القلب يملن إلى ظهور أعراض جسدية أكثر من الرجال، إضافة إلى مستويات أعلى من الاكتئاب، والقلق، وانخفاض نوعية الحياة.



كما أن النساء أيضاً أكثر عرضة من الرجال للإبلاغ عن الغثيان، والخفقان، وألم في أسفل الضلوع، والشعور بالألم، والعصبية، واحتباس السوائل الزائد، والتعرق.

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