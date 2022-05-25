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الأربعاء، 25-05-2022 04:11 م

اختلاف مستوى ضغط الدم في اليدين ينذر بمرض خطير

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الوكيل الإخباري - ضغط الدم المرتفع هو حالة شائعة تكون فيها قوة اندفاع الدم طويلة الأمد مقابل جدران الشرايين مرتفعة بما يكفي للتسبب بمشكلات صحية في نهاية الأمر، مثل مرض القلب. ويتحدد ضغط الدم من خلال كمية الدم التي يضخها القلب ومدى مقاومة تدفقه بالشرايين. وكلما زادت كمية الدم التي يضخها القلب وضاقت الشرايين ارتفع ضغط الدم.

وأوضح الطبيب الروسي أليكسي جيتو، أخصائي أمراض القلب والأوعية الدموية، أن اختلاف مستوى ضغط الدم في اليدين قد يشير إلى وجود مرض خطير وهو "الورم".

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ويضيف، إذا كان الاختلاف بحدود 5-10 مللمتر عمود زئبق، فهو أمر طبيعي، ولكن إذا كان الاختلاف أكثر من هذا فإنه يشير إلى المرض. بالطبع يمكن أن يكون الاختلاف ناجما عن زيادة العبء على إحدى اليدين، بيد أن هناك أسبابا أكثر خطورة فعلا.


ويقول، "توجد أسباب مرضية أيضا، مثل متلازمة (تناذر) العضلة الأخمعية، حيث عندما تتضرر ألياف العضلات يحدث تشنج وضغط على الشرايين. وإن بعض الأورام الحميدة والخبيثة يمكن أن تسبب ضغطا على الشرايين وتصلب الشرايين وتراكم لويحات الكوليسترول على الجدران الداخلية للأوعية الدموية، ما يسبب انخفاض مستوى ضغط الدم".


ويؤكد الأخصائي، على أن اختلاف مستوى ضغط الدم في اليدين، يمكن أن يحدث بسبب تشوهات خلقية شخصية مرتبطة بموقع الشرايين وغير ذلك.

 

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