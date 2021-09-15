اخسر 7 كيلو من وزنك فى أسبوع

الوكيل الإخباري - يعتبر ريجيم اللقيمات يعتمد على تقليل كميات الطعام وتقسيم الوجبات على ساعات النهار، فهو لا يحتاج إلا القيام بتغيير العادات الغذائية الخاطئة، واستبدالها بتناول كافة الأطعمة المفضلة ولكن بنظام معين وهو أحد الأنظمة الغذائية المتبعة لخسارة الوزن خلال فترة زمنية قصيرة حيث يساعد على خسارة 7 كيلو من وزنك خلال أسبوع واحد فقط، طبقا لتقرير نشر في موقع Healthline.

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ويعتمد ريجيم اللقيمات على خطوات معينة، إذا تم تحقيقها تنجح فى خسارة وزنك وفقا لليوم السابع وهي:



1. عليك تناول 5 لقيمات فى كل وجبة على مدار اليوم.



2. على عكس جميع الأنظمة الغذائية فإن هذا الدايت يتخطى وجبة الإفطار التي تخلو من الطعام وتكون عبارة عن تناول قهوتك فقط.



3. تناول المكملات الغذائية و أقراص الفيتامينات خلال هذا الريجيم حتى تتمكن من خسارة وزنك.



4. عليك تناول 5 لقيمات من أى طعام ترغب في الحصول عليه، حيث يمكنك تناول الكربوهيدرات والبروتينات وفقا للكمية المحددة.



5. تتكون وجبة الغداء من الأطعمة التي ترغب في تناولها، لكن عليك تناولها بحصة محددة أيضًا.



6. تناول على وجبة العشاء أي نوع من الفاكهة، بجانب وجبة محددة من البروتين أو الكربوهيدرات، بحيث لا تتجاوز 5 لقيمات.



7. يتميز هذا النوع من الريجيم فى عدم شعورك بالحرمان، حيث بإمكانك تناول الوجبة التى ترغب بها، لكن بكميات محسوبة.

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