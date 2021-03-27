اخصائيون : تناول الأسبرين يقلل من مخاطر حدوث الجلطات

الوكيل الإخباري - قال أخصائي أمراض القلب والشرايين والقسطرة الدكتور عمرو رشيد، إن أقراص الأسبرين تستخدم كمضاد للإلتهاب ومسكن للآلام وتساعد على التقليل من مخاطر حدوث جلطات قلبية.

اضافة اعلان



وأشار رشيد السبت ،خلال تصريحات تلفزيونية إلى أن أخذ الأسبرين يتاح للثلاث فئات منها النساء اللواتي تتجاوز أعمارهن فوق ال 65 عاما ولديهن مرض السكري، والرجال الذين تتجاوز أعمارهم أكثر من 55 عاما ولديهم مرض السكري ،وأيضاً الذين لديهم تاريخ أسري بحدوث جلطات قلبية في سن مبكر.



وبشأن الأشخاص المصابين بفيروس كورونا، لفت أنه من الممكن أن يتناولوا أقراص الأسبرين قائلاً " تناول الأسبرين قد يقلل من حدوث الإلتهابات على الرئة ويخفف من مخاطر فيروس كورونا"، بحسب أبحاث عالمية .





