اذا كنت تعاني من صعوبة الاستيقاظ .. مادة غذائية تساعد على ذلك !

الوكيل الإخباري-تعتبر الطحينية إحدى المواد الغذائية التي تساعد على تقوية الذاكرة ، حيث يكفي تناول ملعقتي طعام منها صباح كل يوم، ليحصل الجسم على الفيتامينات والمعادن اللازمة.



وإذا كان الشخص يعاني من صعوبة الاستيقاظ في الصباح او من "التعب المزمن" فعليه إضافة الطحينية إلى نظامه الغذائي اليومي. لأن الطحينية تعطي الجسم طاقة كبيرة.

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وعلاوة على ذلك، فإن للطحينية المصنوعة من بذور السمسم طعم لذيذ، ومفيدة جدا للصحة، لأنها تحتوي على نسبة عالية من البروتينات والألياف الغذائية والبوتاسيوم وأحماض أوميغا-3 الدهنية وفيتامينات وعناصر معدنية مختلفة، لذلك يجب أن تكون ضمن النظام الغذائي.

وبالنظر لاحتواء الطحينية على نسبة عالية من مضادات الأكسدة فهي تساعد على تطهير الدم من المواد الضارة وتقوي القلب والأوعية الدموية. كما أن تناول الطحينية بانتظام ينظم مستوى الكوليسترول في الدم ويزيد من مقاومة الجسم لعدد كبير من الأمراض المرتبطة به.



وبالإضافة إلى ذلك، تساعد الطحينية على تنظيم تدفق الدم في جميع أنحاء الجسم، وبفضل هذه الخاصية تخفض خطر العديد من المشكلات الصحية مثل النوبات القلبية والجلطة الدماغية.



والطحينية مادة غذائية غنية بفيتامين С الذي بفضل خصائصه المضادة للأكسدة، يحمي الجسم من أنواع عديدة من البكتيريا والفيروسات ويزيل السموم من الجسم وفي نفس الوقت يحمي الجسم من التسمم.



وبما أن الطحينية تحتوي على أحماض أوميغا -3 وأوميغا -6 الدهنية فهي تؤثر إيجابيا في الجهاز العصبي وتعزز الخلايا العصبية والذاكرة. كما أن الطحينية تحتوي على نسبة عالية من عنصر الحديد. لذلك فإن تناولها بانتظام يفيد في علاج فقر الدم، وتعويض نقص عنصر الحديد في الجسم.



وعموما الطحينية مادة غذائية لا غنى عنها لخصائصها المضادة للأكسدة واحتوائها على الفيتامينات والعناصر المعدنية، لذلك تعمل كمضاد حيوي طبيعي وتحمي الجسم من أمراض عديدة - من الإنفلونزا وانتهاء بالسرطان.





روسيا اليوم

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