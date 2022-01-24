ارتفاع ضغط الدم قد يصيب بالفشل الكلوي

الوكيل الإخباري - كشفت دراسة حديثة عن خطورة ارتفاع ضغط الدم، محذرةً من أن إهماله قد يؤدي إلى الإصابة بالفشل الكلوي.



وأوضحت الدراسة، التي أجريت بكلية الطب في جامعة نيويورك، أن ضغط الدم المرتفع قد يؤدي إلى تضييق الأوعية الدموية وتضييقها، ما يؤدي في نهاية الأمر إلى إتلافها وإضعافها في جميع أنحاء الجسم، بما في ذلك الكلى.



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وحذَّرت من أن حدوث ذلك يعني أن لا تستطيع الكلى إزالة جميع النفايات والسوائل الزائدة من الجسم، كما يمكن أن تؤدي السوائل الزائدة في الأوعية الدموية إلى ارتفاع ضغط الدم بشكل أكبر، ما يؤدي إلى حدوث دورة خطيرة، ويسبب مزيداً من الضرر الذي يؤدي إلى الفشل الكلوي.

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