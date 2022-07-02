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السبت، 02-07-2022 03:21 م

ارتفاع غامض في حالات التهاب الكبد الحاد لدى الأطفال

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الوكيل الإخباري - أصدرت منظمة الصحة العالمية تقريراً تشير فيه إلى رصد نحو 920 إصابة محتملة بالتهاب الكبد الحاد لدى الأطفال في 33 دولة حتى الآن، بزيادة 270 حالة مقارنة بشهر أيار. وأن نصف الحالات المحتملة سُجلت في أوروبا، من بينها 267 في بريطانيا، فيما سُجّل ثلث الحالات المحتملة في الولايات المتحدة الأميركية.

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يُذكر أن التهاب الكبد الحاد يحدث عندما تصاب خلايا الكبد بفيروس، وهذا المرض يمكن أن يسبب تدمير خلايا الكبد وإتلافها.

أما عن أعراض الإصابة بالتهاب الكبد الحاد الأكثر شيوعاً فهي:
- الشعور بالغثيان والقيء.
- آلام في البطن.
- إسهال.
- تعب وإرهاق.
- فقدان الشهية.
- جفاف واصفرار الجلد أو العينين.
- البول داكن اللون.
- البراز الفاتح اللون.

 

وفي بعض الحالات لا تظهر أي أعراض على المريض، أو تكون أعراض خفيفة لا يمكن ملاحظتها.

نواعم 

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