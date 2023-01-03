اسباب آلام أسفل الظهر عند الجلوس وطرق لتخفيفها

الوكيل الإخباري-يعد ألم أسفل الظهر عند الجلوس أمرًا شائعًا، لأن هذا الوضع يضغط على العمود الفقري أكثر من الوقوف أو الاستلقاء، ويمكن أيضًا أن تتفاقم تلك الآلام بسبب التعرض لإصابة أو مشكلة صحية.



نستعرض في التقرير التالي، أسباب آلام أسفل الظهر عند الجلوس، وفقًا لما ذكره موقع "Health line".



أسباب آلام أسفل الظهر عند الجلوس

- عرق النسا: يمكن أن يمتد الألم في العصب الوركي من العمود الفقري إلى الجزء الخلفي من الساق عادةً في جانب واحد من الجسم، قد يكون الألم خفيف وقد يشبه التعرض لصدمة كهربائية، وقد يكون من بين الأسباب القرص الغضروفي أو ضيق العمود الفقري أو إصابة الحوض.



- القرص المنفتق: يسمى أيضًا القرص المنزلق أو الممزق، يحدث هذا عندما يتسرب المركز اللين للقرص من خلال تمزق في الطبقة الخارجية للقرص، يمكن أن يكون نتيجة الشيخوخة أو رفع شيء بطريقة خاطئة أو السقوط أو إصابة الحركة المتكررة، يمكن أن يسبب القرص الغضروفي ألمًا أو تنميلًا أو وخزًا في الأرداف والساقين وألم أثناء الجلوس.



- مرض العمود الفقري التنكسي: يحدث عندما تتآكل الأقراص الموجودة بين الفقرات، قد يتفاقم الألم عند الجلوس ويمكن أن يمتد إلى الساق والقدم، قد يكون سبب مرض القرص التنكسي هو الشيخوخة أو تمزق القرص بسبب الرياضة والأنشطة البدنية الأخرى أو الإصابة.



- تضيق العمود الفقري: هذه حالة تحدث عادةً بشكل تدريجي حيث يضيق العمود الفقري ويضغط على الحبل الشوكي مما يضغط على الأعصاب، غالبًا ما يحدث بسبب الشيخوخة أو قد يكون سببًا عند الشباب بسبب إصابة أو التهاب المفاصل قد تشمل الأعراض ألمًا أو تنميلًا أو ضعفًا في أسفل الظهر يزداد عند الجلوس.



كيفية تخفيف آلام أسفل الظهر عند الجلوس

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- أفضل استراتيجية لمنع آلام أسفل الظهر عند الجلوس هي النهوض والتحرك كل 20 دقيقة.



- قد يساعد أيضًا تغيير وضع الجسم أثناء الجلوس لتخفيف الألم.



-ممارسة تمارين الإطالة التي تضع الجسمفي أوضاع معاكسة لوضعية الجلوس قد يساعد أيضًا. وجد الباحثون أن 15 دقيقة فقط من تمارين الإطالة اليومية يمكن أن تساعد في زيادة المرونة وتقليل آلام أسفل الظهر.



قد تساعد المسكنات مثل الأسبرين أو مضادات الالتهاب غير الستيرويدية في تخفيف الألم والالتهاب، ولكن مع مراعاة عدم الإفراط.



يمكن أن تساعد عبوة الثلج أو زجاجة الماء المملوءة بالماء البارد في تخفيف آلام أسفل الظهر.



يمكن أن تساعد وسادة التدفئة أو زجاجة الماء الساخن أيضًا على استرخاء العضلات وتقليل التشنجات لمدة 20 إلى 30 دقيقة في المرة الواحدة.



اتباع أسلوب حياة صحي، الأشخاص الذين يعانون من زيادة الوزن أو عدم ممارسة التمارين الرياضية بانتظام أو التدخين هم أكثر عرضة للإصابة بآلام الظهر وفقًا للمعاهد الوطنية للصحة، وقد يساعد فقدان الوزن وممارسة الرياضة بانتظام والإقلاع عن التدخين.

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