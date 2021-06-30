اسباب ألم المعصم

الوكيل الإخباري - يلعب مفصل الرسغ دورا رئيسيا في الحركات الأساسية، من إرسال الرسائل النصية إلى الكتابة، لهذا، يمكن أن يتداخل ألم المعصم مع الأنشطة اليومية وقد يؤثر حتى على نوعية حياة الشخص.

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* أسباب آلام المعصم



1- الإصابات

- السقوط على يد ممدودة؛ وهو ما قد يتسبب في الإصابة بالالتواءات والتمزقات وحتى الكسور، ويتضمن الكسر الزورقي إحدى العظام الموجودة على جانب إبهام اليد من الرسغ، وقد لا يظهر هذا النوع من الكسور في صور الأشعة السينية مباشرة بعد الإصابة.

- الضغط المتكرر، نتيجة حركة متكررة للرسغ، بداية من ضرب كرة تنس أو الانحناء على تشيلو وصولاً إلى القيادة عبر مسافات طويلة، في التهاب الأنسجة المحيطة بالمفاصل أو يتسبب في الكسور الناتجة عن الضغط، وخاصة عند أداء نفس الحركة لساعات متواصلة دون راحة.

2- التهابات المفاصل

- الفصال العظمي أو خشونة المفاصل، أي تآكل الغضروف الذي يحمي نهايات العظام بمرور الوقت. ويعتبر الفصال العظمي في الرسغ مرضًا غير شائع، ولا يحدث عادة إلا للأشخاص الذين أصيبوا في هذا الرسغ من قبل.

- التهاب المفاصل الروماتويدي. وإذا أُصيب أحد الرسغين، فسوف يصاب الرسغ الآخر أيضًا في كثير من الأحيان.

3- الأمراض والحالات الصحية الأخرى

- متلازمة النفق الرسغي.

- الكيسات العقدية.

- مرض كينبوك، هو التآكل التدريجي لواحدة من العظام الصغيرة في الرسغ. ويحدث مرض كينبوك عند اختلال تدفق الدم إلى هذه العظمة.

* الأشخاص الأكثر عرضة لـ آلام المعصم

- المشاركة في الرياضات، ومن بينها البولينج والجولف والجمباز والتزلج على الجليد والتنس.

- العمل المتكرر، مثل الحياكة وقص الشعر، إذا تم إجراؤه بقوة هائلة وبشكل أكثر من اللازم، يمكن أن يؤدي إلى الإصابة بآلام الرسغ التي قد تكون معوقة للحركة.

- يزيد كل من الحمل وداء السكري والسمنة والتهاب المفاصل الروماتويدي والنقرس من خطر الإصابة بمتلازمة النفق الرسغي.

وقد يقترح الطبيب في بعض الحالات إجراء اختبارات مثل:

- التصوير بالأشعة السينية، للكشف عن كسور العظام، بالإضافة إلى علامات الفصال العظمي.

- التصوير بالأشعة المقطعية، لرؤية تفصيلية أكثر عن العظام في منطقة الرسغ وقد يساعد في العثور على الكسور التي لم تظهر في الأشعة السينية.

- التصوير بالرنين المغناطيسي، لإنتاج صور تفصيلية لكل من العظام والأنسجة الرخوة.

- التصوير بالموجات فوق الصوتية، لرؤية الأوتار والأربطة والكيسات.

- تنظير المفصل، وهو المعيار الذهبي لتقييم آلام الرسغ على المدى الطويل. وفي بعض الحالات، قد يعالج الطبيب مشكلات الرسغ من خلال منظار المفاصل.

- اختبارات الأعصاب، إذا كان الطبيب يعتقد أنك تعاني من متلازمة النفق الرسغي.

المصدر - صحتك

