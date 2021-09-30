اسباب الأرق عند الحامل في الشهور الأخيرة

الوكيل الإخباري - يصاب كثير من السيدات باضطرابات في النوم خلال المراحل الأخيرة من الحمل، التي تزداد في ذلك الوقت بالتحديد، بسبب المخاوف من الولادة التي تصل إلى الفوبيا، وهو العامل الرئيسي في ذلك، بالإضافة إلى بعض الأسباب الأخرى، ولا تقلقي عزيزتي فالأرق عند الحامل في الشهور الأخيرة أمر طبيعي تمر به كل امرأة، فلا تدعي هذا الأمر يزيد من قلقكِ وتوتركِ.

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أسباب الأرق عند الحامل في الشهور الأخيرة :

1 - الخوف الشديد من الولادة.

2 - التفكير الزائد في متطلبات المولود الجديد.

3 - الرغبة المتكررة في التبول ليلًا.

4 - ثقل الجسم وكبر حجم البطن.

5 - الشعور بالتعب والإرهاق في فترات الحمل الأخيرة.

6 - آلام الظهر والساق.

كيف أعالج الأرق خلال الحمل؟

1- غادري السرير: إذا لم تنامي بعد 20 أو 30 دقيقة من ذهابكِ إلى السرير، غادريه على الفور، وافعلي أي نشاط بسيط غير مجهد، لا يستغرق منك أكثر من 15 دقيقة، ثم حاولي النوم مرة أخرى.

2- لا تحسبي ساعات النوم: لا يشترط أن تنامي ثماني ساعات يوميًّا، يمكن النوم عدد ساعات أقل، ولكن المهم أن يكون عميقًا، بما يجعلك تستيقظين مرتاحة ونشيطة.

3- عبري عن مخاوفكِ: إذا كان لديك بعض المخاوف التي تمنعك من النوم ليلًا، ناقشيها مع إحدى أخواتكِ أو صديقاتكِ، أو مع زوجك أو طبيبك، أو على الأقل اكتبيها على ورق، حتى لا تزعجك، وتسيطر على أفكارك خلال الليل.

4- تجنبي الكافيين: تجنبي تناول أي أطعمة أو مشروبات تحتوي على الكافيين، كالقهوة أو النسكافيه أو الشوكولاتة وغيرها، خاصة في فترة المساء، لأنها ستجعلك مستيقظة في الليل.

5- تناولي عشاءك مبكرًا: حاولى أن تتناولي عشاءك مبكرًا قدر الإمكان، على الأقل قبل النوم بساعتين أو ثلاث ساعات، حتى لا يسبب لكِ مشكلة عند النوم. 6- مارسي بعض الرياضة: يمكن أن تساعدكِ ممارسة بعض التمارين الرياضية المخصصة للحمل على النوم بشكل جيد ليلًا، ولكن تجنبي القيام بها قبل النوم مباشرة.

7- ضعي روتينًا للنوم: نامي في الوقت نفسه كل يوم، واستيقظي أيضًا في الميعاد نفسه يوميًّا، يساعدكِ هذا الأمر على تنظيم نومكِ بشكل كبير، ويمكن أيضًا للقراءة في ضوء خافت، أو الاستماع إلى موسيقى هادئة، أو عمل تمارين يوجا، أو بعض طقوس الاسترخاء، أو التدليك، أو ممارسة العلاقة الحميمة، أن تساعدكِ على النوم.

8- استخدمي تطبيقات النوم: هناك عشرات من التطبيقات المخصصة للنوم على الهواتف الذكية، استخدمي أحدها لمساعدتك على النوم، وهي أيضًا توفر موسيقى تشعركِ بالراحة والاسترخاء.

9- قللي من استخدام الشاشات: قد يؤدي استخدام الهاتف المحمول أو الجهاز اللوحي أو مشاهدة التلفزيون أو أي جهاز إلكتروني آخر قبل الذهاب إلى السرير، إلى التأثير في قدرتكِ على النوم، فهي تعيق إفراز هرمون الميلاتونين الذي يساعد على النوم، لذا لا تستعملي هذه الأجهزة قبل النوم بساعة أو ساعتين على الأقل.

المصدر - سوبر ماما