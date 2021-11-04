اسباب البثور على اللسان وطرق علاجها

الوكيل الإخباري - قالت الرابطة الألمانية لأطباء الأنف والأذن والحنجرة، إنّ هناك أسباب عديدة وراء ظهور البثور على اللسان، وحددت هذه الأسباب بإهمال النظافة التي تؤدي لتراكم البكتيريا في الفم، وتناول الأغذية الحمضية بكثرة، وسوء التغذية الذي يؤدي لحدوث نقص في الحديد وحمض الفوليك، وفيتامين B12.





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كما قالت إنّ مشاكل الهضم، والتوتر النفسي وضعف المناعة من الأسباب التي تؤدي لحدوث هذه البثور.



ولمواجهة هذه البثور دعت الرابطة الألمانية الناس للعناية بالفم، وتنظيف الأسنان بالفرشاة والمعجون مرتين يومياً، واستخدام الخيط مرة يومياً، بالإضافة لشرب الأعشاب كالبابونج والميرمية والزعتر لأنّها تحتوي على مضاد للجراثيم.



ودعت الرابطة الألمانية لاستشارة الطبيب من حال فشل العلاج السابقة، وذلك من أجل الحصول على مرهم لإزالة هذه البثور.

المصدر- 218