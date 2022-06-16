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الخميس، 16-06-2022 12:25 م

اسباب الحكة عند الأطفال وطرق علاجها

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الوكيل الإخباري - الحكة عند الأطفال هي واحدة من أكثر الأعراض الجلدية شيوعاً. اسباب الحكة كثيرة، ولكن في معظم الحالات يتمّ تشخيص الحالة بحسب التاريخ الصحي للطفل والفحص الشامل للجلد. في هذا السياق، فإن الافراط في الحك الناتج عن هذه الحالة قد يسبب تلف الجلد مما يزيد من خطر الإصابة بعدوى ثانوية. من هنا، سنسلّط الضوء في هذا المقال على أسباب الحكة عند الاطفال.

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اسباب الحكة عند الاطفال

 
1- الطقس
بشرة الطفل الصغير أكثر عرضة للجفاف من بشرتنا لأنها حساسة للغاية. يمكن أن يتسبب كل من برودة الهواء والتدفئة المركزية في ذلك لأن كلاهما يسلب الجلد رطوبته الطبيعية. 

2- الحساسية
تحدث الحساسية عندما يستجيب الجهاز المناعي لطفلك بشكل سيئ لمحفّز، سواء كان ذلك الطعام أو حبوب اللقاح أو القماش أو مسحوق الغسيل. يمكن أن يكون رد الفعل التحسسي من اسباب الحكة عند الاطفال وكذلك الانتفاخ أو سيلان الأنف. عندما يصاب الطفل بالحكة بسبب الحساسية، فمن المحتمل أن يكون ذلك بسبب حدوث طفح جلدي. يصبح الجلد أحمر وملتهباً ومتفاقماً.

 

3- ارتفاع الحرارة
الحرارة من اسباب الحكة، يحدث الطفح الجلدي الناتج عن الحرارة عندما يتعرق طفلك أكثر من المعتاد. تصبح الغدد العرقية مسدودة وتشكل نتوءات مثيرة للحكة. تبدو على شكل بثور حمراء صغيرة تلسع أو شعور بالوخز.


4- الجدري
جدري الماء مرض شائع معدي ينتقل من شخص لآخر، يسبب البقع الحمراء التي تؤدّي إلى الحكة والتي تتحول إلى بثور مملوءة بالسوائل. ثم تتقشر لتشكل قشوراً، والتي تتساقط في النهاية. 


5- العدوى الفطرية
السعفة هي عدوى فطرية معدية يمكن أن تكون من اسباب الحكة. تبدو على شكل بقعة مستديرة حمراء من الجلد يمكن أن تسبب الحكة والقشور. يمكنك استخدام كريمات مضادة للفطريات وشامبو خاص لفروة الرأس.

 

اعراض الحكة عند الاطفال:


- في الكثير من الأحيان يمكن أن تؤدي الحكة إلى ليالي بلا نوم يمكن أن تؤثر على الطفل وبمجرد تحديد السبب، يكون الهدف هو حل المشكلة الأساسية وتوفير راحة مؤقتة بالعوامل الموضعية أو مضادات الهيستامين.


- في حالة الحكة عند الاطفال، فمن المحتمل أن تري العلامات الحمراء المخططة حيث كان يخدش نفسه قبل أن يخبرك بذلك. بسبب خدشه، من المحتمل أن تكون المنطقة مرتفعة وحمراء. 
- بقع بيضاء من الجلد المتقشر، وأحياناً حمراء ومؤلمة.

 

طرق علاج الحكة عند الاطفال:

 

1- ترطيب البشرة.

2- اللجوء إلى الطبيب المتخصص.

3- الابتعاد عن مياه الكلور.

4- ارتداء ملابس قطنية.

 

جمالك

 

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