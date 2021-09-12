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الأحد، 12-09-2021 03:31 م

اسباب زيادة الوزن عند الاطفال

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الوكيل الإخباري - لا شك أن زيادة الوزن عند الأطفال من المشاكل التي قد تؤثر على صحته في مستقبلاً، كأن يتعرّض إلى أمراض مثل القلب والسكري وغيرها.

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حيث تكون زيادة الوزن عادة ناتجة عن النظام الغذائي السيء، وقلة الحركة أو لأسباب وراثية أو أسباب أخرى :


1- النظام الغذائي السيء:
إن النظام الغذائي غير الصحي يؤدي إلى زيادة الوزن عند الأطفال، وخاصة عند تناول الأطعمة التي تحتوي على الألوان الصناعية ومكسبات اللون والرائحة، والأطعمة التي تحتوي على الدهون وتناول الوجبات السريعة والمصنعة والمشروبات التي تحتوي على نسبة عالية من السكريات.


2- العوامل الوراثية:
من الوارد جداً أن يرث الطفل السمنة من أحد الوالدين، أو الإصابة بأحد الأمراض الوراثية التي من الممكن أن تصيب الطفل، ومنها متلازمة برادر ويلي أو متلازمة كوشينج والتي تتسبب في إنتاج الكورتيزول وهو أحد الهرمونات التي تساعد على تنظيم معدلات السكر وضغط الدم، وإن إنتاجها بشكل كبير عند الأطفال مما يؤدي إلى الإحتفاظ بالدهون وخاصة في منطقة البطن.


3- عدم ممارسة الرياضة:
قد يكتسب الطفل وزنه الزائد من خلال عدم ممارسة الرياضة، وبالتالي زيادة السعرات الحرارية بالجسم وصعوبة حرقها، وتعتبر الرياضة اختيار جيد للأطفال بدلاً من قضاء وقت طويل أمام الحاسوب والألعاب الإلكترونية التي تؤدي إلى ثقل حركة الطفل، الأمر الذي يجعله أكثر عرضة للإصابة بالسمنة والأمراض في المستقبل.


4- الحالة النفسية للطفل:
الأطفال الذين يصابون بحالة نفسية سيئة مثل التوتر والقلق نتيجة أحد الظروف الإجتماعية قد يعانون من تناول الطعام بشكل مفرط، مما يجعلهم يصابون بالزيادة في الوزن والسمنة.


5- الحساسية والربو:
ذكر موقع the healthy أن الربو والحساسية لا يؤديان بشكل مباشر في الإصابة بالسمنة لدى الأطفال، ولكن الأطفال التي تعاني من الربو أو الإلتهاب بالأنف قد يجعلهم أكثر عرضة للإصابة بالسمنة، نظرا لصعوبة مشاركة الأطفال في ممارسة الرياضة، كما أن علاج الربو والحساسية يحتاج إلى مضادات الهيستامين والستيرويدات التي يمكنها أن تساهم في زيادة الوزن للطفل بشكل مفاجيء.


نصائح لمواجهة زيادة الوزن عند الأطفال:
1- الحرص على تقديم إلى الأطفال الخضروات والفواكه مع التقليل من الحلويات.
2- التقليل من الأطعمة التي تحتوي على السعرات الحرارية العالية والدهون واستبدالها بالأطعمة الصحية.
3- ممارسة النشاط البدني للطفل واختيار أحد أنواع الرياضة المحببة إليه مما يساعد على حرق الدهون بالجسم.
4- تقديم إلى الأطفال اللذن يعانون من زيادة الوزن الألبان التي تحتوي على القليل من الدسم.

 

المصدر - لمسة 

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